Coupe de France : le TFC ira à Saumur pour son 8e de finale

Nouvelle marche et nouveau déplacement dans cette 104e édition de la Coupe de France pour les hommes de Patrice Garande. Le Toulouse FC se déplace sur le pelouse de l'Olympique de Saumur pour son 8e de finale. Le Téfécé, dernier représentant pour la Ligue 2 a hérité d'un tirage clément puisqu'il s'agit d'un pensionnaire de National 3. Au dernier tour, le TFC avait fait le minimum face à Aubagne, pensionnaire de National 2 (0-2). La date officielle du match doit être communiquée dans les jours à venir. Il se jouera le 6 ou 7 avril.

Finalement un objectif ?

Le TFC est à trois matchs d'une finale au Stade de France. Le coach Patrice Garande avait pourtant été intransigeant sur la participation et l'implication du club dans cette Coupe de France avant le 32e de finale face à Bordeaux : "J'aurais préféré qu'on ne joue pas la Coupe de France parce que ça libère des dates pour avoir un calendrier plus allégé [...] Mais comme on est des professionnels et des compétiteurs, on va jouer" avouait sincèrement Patrice Garande.

L'objectif du Téfécé reste néanmoins la montée en Ligue 1 même si cette Coupe de France donne du temps de jeu aux jeunes et aux remplaçants. Une fin de saison dense mais palpitante pour les hommes de Patrice Garande.