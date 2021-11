Coupe de France : Le TFC se rend à Libourne "pour se qualifier" selon Philippe Montanier

C'est une rencontre dont les Toulousains vont devoir se méfier. A l'extérieur, contre un adversaire réputé plus faible - 4eme de National 3 - alors qu'ils sont en tête de la L2, les joueurs de Philippe Montanier sont la cible parfaite pour Libourne. Mais le coach des Violets connaît ce genre de match : "On sait que les surprises naissent d'un club inférieur hiérarchiquement qui se donne à 120% quand l'autre club ne se donne qu'à 80%. Le décalage se fait ici donc à nous d'être à 100%. On a préparé cette rencontre comme un match de championnat et on sait qu'ils vont jouer leur chance à fond"

L'expérience de Montanier

Le coach toulousain parle en connaissance de cause. La Coupe de France il la connaît bien pour avoir amené Rennes en finale en tant qu'entraîneur (2014) ainsi que Bastia en tant qu'adjoint (2002). Il a aussi connu un quart de finale avec Boulogne sur Mer lorsque les nordistes évoluaient en CFA en 2004-2005 : "Je sais ce que c'est d'être à la place des joueurs de Libourne. Je connais le discours et la motivation de faire tomber un plus gros. Il faut s'attendre à un match difficile dans cette compétition qui est capricieuse."

"Pas pour objectif de la gagner"

Alors qu'ils restent sur trois matchs nuls en championnat, les Toulousains gardent les yeux rivés sur la montée en L1. Alors, quel objectif pour les Violets en Coupe de France ? "On ne pense pas la gagner, sourit Philippe Montanier. Mais parfois, ceux qui ambitionnent de la gagner se plantent et ceux qui ne disent rien vont loin, alors on verra. Si la porte s'entrouvre, on la poussera !" Le coach alignera en tout cas une équipe un peu rajeunie ce samedi après-midi au stade Jean Moueix de Libourne. Près de 4.000 spectateurs sont attendus dont 300 ultras toulousains. Un soutien bienvenu pour enclencher à nouveau la marche avant.