Coupe de France : le Toulouse Métropole Football Club, amateur mais déjà grand

Le Toulouse Métropole Football Club reçoit Montauban ce samedi soir aux Argoulets en Coupe de France. Un duel entre amateurs pour aller chercher un billet pour les 32es de finale. Le TMFC, né d'une fusion en 2016, est le plus grand club amateur de la ville et est ambitieux pour les années à venir.

Le Toulouse Métropole Football Club est un "faux" jeune. Né en 2016, le plus gros club amateur de Toulouse s'appuie sur ses deux ancêtres Toulouse Fontaines et Toulouse Saint-Jo et va découvrir pour la première fois les joies d'un huitième tour de Coupe de France.

Plus de 800 licenciés au club

Ce TMFC est né de la fusion entre deux clubs historiques de la ville rose, Toulouse Fontaines et Toulouse Saint-Jo en juin 2016. "C'est la mairie de Toulouse qui voulait avoir un gros club amateur représentant la ville derrière le gros club professionnel du TFC", explique le président Christian Ragout. Aujourd'hui, le Toulouse Métropole Football Club a dépassé la barre des 800 licenciés. S'il évolue en R1, l'objectif est de faire monter l'équipe première à un niveau national dans les années à venir.

Le coach Olivier Hernandez va vivre lui aussi son premier 8e tour. © Radio France - Julien Balidas

"On a des étoiles dans les yeux"

Un nouveau staff est arrivé l'été dernier, emmené par Olivier Hernandez. Et cette aventure en Coupe de France permet au club une belle exposition. "Sans le vouloir, ça s'est enchaîné tous les weekends. On était contents de jouer puisqu'on a été arrêtés pendant un an et demi. Il y a tellement d'émotions qu'on se prend au jeu", se réjouit le coach.

Il y avait 400 personnes au stade Cahuzac des Argoulets lors du 7e tour face à Brive. Il devrait y en avoir 600 contre Montauban ce samedi. "Ce n'est jamais arrivé. Que ça continue", sourit le président Christian Ragout.

Côté sportif, joueurs et staff savourent ce moment rare dans la carrière d'un amateur : "Au début on se fixe comme objectif le 7e tour pour jouer une Ligue 2. Quand ça ne vient pas, on pense aux 32es pour jouer une Ligue 1", avance Fabrice Dubois le directeur sportif qui rêve d'un 32e de finale.

Le capitaine Matthias Torrent, lui, vit ses derniers moments de footballeur. Alors cette épopée il la savoure : "C'est inespéré pour finir une carrière. On va essayer d'en profiter un maximum. _On va vivre l'aventure à fond, ça fait rêver. On a des étoiles dans les yeux._" Le taulier de cette équipe qui a 41 ans, raccrochera les crampons en fin de saison.

Le TMFC s'entraîne aux Argoulets. © Radio France - Julien Balidas

Les filles brillent aussi

Le Toulouse Métropole Football Club vit décidément une sacrée aventure en Coupe de France cette saison puisque les féminines sont également encore en lice. Elles joueront les 32es de finale contre le TFC pour un derby de la ville rose en décembre.

Pour les garçons, ce huitième Toulouse Métropole - Montauban c'est ce samedi à 18h. Entrée à 5 euros.