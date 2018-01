Le tirage au sort des 16e de finale de la coupe de France se déroulait ce lundi soir. On espérait le PSG ou Monaco. C'est finalement le FC Metz que le club tourangeau accueillera, le 23 ou 24 janvier.

On aurait bien aimé une rencontre face au PSG ou Monaco. Finalement, le Tours FC accueillera le FC Metz en 16e de finale de la coupe de France. Ce sera donc un choc entre les deux lanternes rouges de L1 et L2. Un match ouvert et qui permet aux tourangeaux d'espérer.

Le match aura lieu le 23 ou 24 janvier.

🏆 Tirage au sort 1/16 de finale de @coupedefrance

🚨 @ToursFC - @FCMetz (L1)

🗓️ Match le mardi 23 ou mercredi 24 janvier 2018 pic.twitter.com/pXqhEhQFvQ — Tours Football Club (@ToursFC) January 8, 2018

Parmi les affiches de ce tour, quatre rencontres 100% Ligue 1 : Monaco-Lyon, Paris-Guingamp, Troyes-Saint-Etienne et Strasbourg-Lille.

Les 16 matches

Monaco (L1) - Lyon (L1)

Paris SG (L1) - Guingamp (L1)

Troyes (L1) - Saint-Etienne (L1)

Strasbourg (L1) - Lille (L1)

Nantes (L1) - Auxerre (L2)

Montpellier (L1) - Lorient (L2)

Bourg-en-Bresse (L2) - Toulouse (L1)

Tours (L2) - Metz (L1)

Epinal (N2) - Marseille (L1)

Canet RFC (N3) - Caen (L1)

Colomiers (N2) - Sochaux (L2)

Biesheim (N3) - Grenoble (N)

Châteauroux (L2) - Chambly (N)

St Lô (N3) - Les Herbiers (N)

Granville (N2) - Concarneau (N1)

Stade Briochin (N2) - Lens (L2) ou Boulogne-sur-Mer (N)

