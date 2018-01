Tours, France

Elle fut difficile à aller chercher mais la qualification est dans la poche pour le Tours FC ! Sur la pelouse du FC Chartres (national 2 ; deux divisions en dessous du club tourangeau), les Ciels et Noirs se sont imposés grâce à un doublé de l'attaquant franco-américain Maki Tall (1-2).

Une équipe remaniée

On le savait avant la rencontre. Ce match ne serait pas le "match de l'année" pour le Tours FC. Propos de Jean-Marc Ettori. Le maintien en Ligue 2 reste la priorité. Jorge Costa en a donc profité pour préserver certains cadres de l'équipe et de donner du temps de jeu à certains autres. À noter la première titularisation de la nouvelle recrue Rémy Descamps, prêté par le Paris Saint-Germain.

🔵 Le #XITourangeau du jour

👉 Objectif qualification pour les tourangeaux aujourd'hui !

➡️ #FCCTOURSpic.twitter.com/N3Nujvucqw — Tours Football Club (@ToursFC) January 6, 2018

Maki Tall en sauveur

Le joueur du match ? Peut-être Maki Tall, qui a inscrit les deux buts tourangeaux du jour, le premier sur une belle frappe croisée poteau rentrant à la 8ème minute. Le second pour redonner l'avantage aux Ciels et Noirs à la 42ème minute. Le score n'évoluera plus jusqu'à la fin du match, malgré l'expulsion de l'arrière gauche tourangeau Anis El Hriti à la 55ème minute.

42' - Le doublé pour @MakiTall qui donne l'avantage aux siens avant la pause !

⚽️ #FCCTOURS 1-2 — Tours Football Club (@ToursFC) January 6, 2018

Un gros au prochain tour ?

Lors des 16ème de finale, les Tourangeaux pourront rencontrer du lourd. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il reste 19 clubs de Ligue 1 dans la compétition. Le tirage au sort : lundi 8 janvier.