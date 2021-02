Coupe de France : le Trélissac Football Club éliminé

Plus aucun club périgourdin en Coupe de France ! Le dernier, le Trélissac Football Club (N2), s'est incliné aux tirs au but cet après-midi contre le club de Niort-Saint-Liguaire (R1). La rencontre aurait dû être facile pour les joueurs du TFC mais elle s'est transformée en parcours du combattant, même les prolongations n'ont pas permis de départager les deux équipes. Toujours 0 à 0 à la fin de la rencontre. La victoire s'est donc jouée aux tirs au but.

"On a mal géré le match"

"Il a manqué beaucoup de choses. On n'a pas bien débuté le match. On a laissé prendre de la confiance à notre adversaire. On n'a pas créé beaucoup d'occasions. On a mal géré le match et tout le mérite revient à notre adversaire", explique le gardien du TFC, Thomas Navaux.

La déception est d'autant plus grande qu'il ne sait pas quand la compétition en national 2 va pouvoir rependre. Pour rappel, le TFC avait réussi à atteindre les 32e de finales l'année dernière. Il s'était incliné face à l'Olympique de Marseille en arrivant aux tirs au but.