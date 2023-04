Coupe de France : le vestiaire du FC Nantes présenté par Pedro Chirivella, du bon vivant au fan de F1

Il a beau être blessé et avoir été contraint de dire stop jusqu'à la saison prochaine, Pedro Chirivella n'a pas abandonné ses coéquipiers. Ce n'est pas le genre de la maison. Dès qu'il le peut, et qu'il ne pleut pas, le milieu de terrain espagnol quitte la salle de soins pour aller voir ses partenaires à l'entraînement. Un rôle de leader qu'il embrasse avec plaisir et responsabilité. Le numéro 5 des Jaunes a donc rejoint le groupe du FC Nantes, à Chantilly en région parisienne, où le club a pris ses quartiers avant la finale de la Coupe de France , ce samedi soir contre Toulouse.

Pour apporter son soutien et transmettre sa rage de vaincre à tous ses coéquipiers, qu'il a accepté de présenter à France Bleu Loire Océan. Plongée dans les coulisses du vestiaire canari, entre anecdotes et petites phrases savoureuses à l'accent espagnol.

L'équilibre, la force du trio de gardiens

Alban Lafont, le capitaine

C'est notre capitaine, c’est quelqu’un qui donne vie au groupe, qui est très performant. Il est aussi important sur le terrain qu’en dehors où il est quelqu’un de tranquille. Mais dès qu’il faut mettre une bonne ambiance dans le vestiaire, il est toujours là.

Denis Petric, le grand frère du vestiaire

C’est un des joueurs les plus importants pour l’équipe. Il est toujours dans le vestiaire même quand il n’est pas dans le groupe. C’est quelqu’un qui se donne toujours à fond, qui donne des conseils. Il parle toujours et c’est tout le temps juste. J’ai énormément d’estime pour lui, on s’entend très bien.

Rémy Descamps, le travailleur de l'ombre

C’est quelqu’un de très très discret, mais qui travaille. Il attend sa chance comme on l’a vu en Coupe et il est toujours performant quand il joue, alors que ce n’est pas facile de ne pas faire beaucoup de matches.

Des défenseurs à haute valeur ajoutée

Andrei Girotto, un ami très précieux

Il est tranquille, discret, c’est un père de famille. Mais quand il est sur le terrain, il est comme moi, il crie, il parle, il dirige un peu. C’est notre manière d’être. Pour moi, c'est un grand frère aussi. On est à côté dans le vestiaire, on parle beaucoup, on s’entend très bien aussi hors des terrains. C’est la personne qui est la plus importante pour moi dans ce vestiaire.

Andrei Girotto et Pedro Chirivella sont très proches dans la vie, et dans le vestiaire. - Arnaud Duret

Nicolas Pallois, le bon vivant

Nico, c’est Nico. C’est quelqu’un de très important en dehors des terrains. Il donne de la voix, il est proche et s’entend très bien avec tout le monde, il met pas mal l’ambiance. Il est celui qui arrive toujours en premier au club, avec moi, on est en soins ensemble avec les kinés et on se raconte toujours des histoires, des conneries. Il est très très drôle.

Jean-Charles Castelletto, le très gros compétiteur

Il se donne toujours à 1000% aux entraînements et il faut même parfois le calmer en lui disant qu’on n’est pas adversaire et que ce n’est pas nous qu’il faut aller taper. Il a toujours des petits problèmes avec les Ludo, Simon, les joueurs qui dribblent beaucoup parce que pour lui, il n’y a pas de différence. Entraînements, matches, c’est toujours pareil. Il s’est un peu amélioré sur ça, mais je me rappelle, il y a un ou deux ans, tu ne voulais pas t’entraîner contre JC. C’est le genre de personnes dont tu voulais qu’elle soit dans ton équipe. Après, en dehors des terrains, c’est un mec drôle, qui aime bien mettre l’ambiance, danser. C’est un super mec pour un vestiaire.

Sébastien Corchia, le boute-en-train

C’est un mec drôle et qui aime bien faire des conneries sans que tu t’en aperçoives. Tu ne le vois pas faire, mais tu sais que c’est lui. Ça me fait rire.

Jaouen Hadjam, la jeunesse discrète

On se connait moins, mais c’est quelqu’un de très très tranquille, qui ne parle pas beaucoup. Mais par contre, il bosse, il est tout le temps en salle, il fait ses exercices spécifiques, c’est quelqu’un de très professionnel par rapport à l’âge qu’il a.

Fabien Centonze, le fondu de Formule 1

C’est le plus tranquille du vestiaire, je crois. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il a envie de se montrer un peu, c’est quelqu’un de drôle. Dans le vestiaire, on l’appelle "Max Verstappen", parce qu’il aime trop la Formule 1. Il aime trop ça et il en regarde tout le temps. Et quand c’est à 7 heures du matin ou quand on a un match et qu’il ne peut pas, il se regarde le Grand Prix en différé.

João Victor, la joie de vivre

Il est à côté d’Andrei et moi dans le vestiaire à la Jonelière et à la Beaujoire. On est un peu les traducteurs mais après le coach a quelques notions d’espagnol et de portugais qui lui permettent de se faire comprendre. Mais c’est difficile pour lui de se faire connaitre dans le vestiaire parce qu’il ne parle ni français ni anglais, mais il a réussi à se faire apprécier grâce à sa personnalité. Il est toujours de bonne humeur, avec le sourire, il fait des blagues et par rapport au peu de temps qu’il passe avec nous et à son déficit de compréhension, il est très aimé, je crois.

Charles Traoré, le maillon fort du vestiaire

C’est un mec important et très aimé. Dans la tête, c’est quelqu’un de très stable. Il reste tranquille que ça aille mal comme quand il s’est fait critiquer ou que ça aille pour le mieux et c’est une sacrée force. Il nous parle et nous donne des conseils, qui ne concernent pas que le foot d’ailleurs, et c’est très important parce qu’on a un vestiaire très jeune.

Depuis son arrivée, Jaouen Hadjam est installé à côté de Sébastien Corchia. - Arnaud Duret

Les milieux de terrain, caractères assumés

Samuel Moutoussamy, la révélation

C’est quelqu’un de très sérieux, il a confiance en lui, il sait quand il faut travailler et quand on peut rigoler. C’est quelqu’un de très respectueux et que nous respectons aussi beaucoup. Il est devenu quelqu’un de très important dans l’équipe et je suis content pour lui.

Ludovic Blas, le perfectionniste

Il est très respecté par tout le monde. On sait l’importance qu’il a pour nous dans le jeu. Mais c’est quelqu’un qui aime bien vivre, avec ses potes Marcus, Alban, et c’est quelqu’un dont on sait qu’on doit le mettre dans les meilleures conditions pour être heureux afin qu’il soit performant.

Marcus Coco, la gentillesse incarnée

Dans le vestiaire, au niveau relationnel, c’est le joueur le plus important. Il est très aimé par tous et ce n’est même pas normal la gentillesse qu’il a. Peu importe s’il joue ou s’il ne joue pas, il est toujours prêt, il s’entraine toujours à fond. On l’a vu l’an passé où il est passé d’une période où il ne jouait rien à être titulaire en finale, contre Paris. Cette année, il a joué latéral gauche contre la Juve, ce qui n’est pas son poste et il a fait un très bon match. C’est un être humain extraordinaire.

Moussa Sissoko, l'expérience au service du collectif

Je suis très content qu’il soit venu au club parce qu’il nous manquait ce type de profil, celui de quelqu’un qui a eu une grosse carrière. Ici, il est toujours un des premiers arrivés, il travaille tous les jours à fond, il nous parle de son expérience aussi. C’est quelqu’un de très stable dans sa tête, je respecte beaucoup ça, et il sait qu’il est important pour nous, même si, selon moi, il a été trop critiqué. C’est un mec dont je me dirai, une fois que j’aurai terminé ma carrière, que j’aurais été content d’avoir connu.

Florent Mollet, un caractère bien trempé

C’est quelqu’un qui n’aime pas du tout perdre, quel que soit le jeu. Je crois qu’il est aussi mauvais perdant qu’Alban. Il est toujours un peu énervé (rire) mais c’est très bien pour l’équipe. Il se donne toujours à fond et il faut que tout le monde fasse pareil sinon il va un peu s’énerver contre toi. Ce que j’aime bien chez lui, c’est qu’il te dit toujours les choses et ça, pour un vestiaire, c’est important.

Moses Simon, la malice

C’est un mec toujours content. Il aime jouer au foot, il aime sa famille, il rigole souvent. C’est également quelqu’un d’important pour le vestiaire où il est proche et apprécié de beaucoup. Quand Gana’, Moussa, Evann, JC et Simon jouent au Uno, tu n’entends que lui. Il n’y a que lui qui triche, il met une bonne ambiance.

Quentin Merlin, le petit frère

On l’apprécie beaucoup. Il a beau avoir joué beaucoup de matches, à nos yeux, ils restent un jeune qui fait parfois des conneries, qui apprend. Il écoute beaucoup, surtout. Il fait partie de notre groupe avec Andrei, Denis, Rémy et Nico. On mange ensemble tout le temps et il aime bien écouter les expériences des autres, apprendre, il est humble et c’est très important.

Ludovic Blas et Marcus Coco sont inséparables, même dans le vestiaire. - Arnaud Duret

En attaque, le code du travail

Evann Guessand, l'acharné de boulot

Il aime jouer au foot, il aime regarder des matches, en commenter les résultats et ça se voit. Dès qu’il arrive, il se met dans une salle avec son petit ballon et pendant une demi-heure, il fait des exercices contre le mur, jusqu’à ce qu’on sorte s’entraîner. Il a énormément de qualités, physiquement il est impressionnant, il a fait de très bons matches dont un dont je me rappelle contre Lyon, à la maison, où il avait mangé Tagliafico. Il a un bel avenir, selon moi.

Ignatius Ganago, le taiseux

Il est extrêmement discret, il ne parle pas beaucoup, mais il est très respectueux de tous. Outre le fait que c’est un très très bon joueur, c’est un bel être humain pour moi.

Mostafa Mohamed, la générosité sans compter

Il a une grosse personnalité, une belle mentalité, qui a aussi un peu rencontré le problème de ne pas parler la langue. On l’a aidé avec Moussa même si le coach parle aussi anglais. Il s’énerve quand il ne joue pas, et pour moi si c’est bien cadré, c’est très important. Que tu joues ou tu ne joues pas, il faut respecter la décision et les joueurs évidemment, mais tu dois être énervé. À l’intérieur de toi, tu dois te dire : 'eh, c’est moi qui dois jouer et je vais te le montrer'. Et c’est ce qu’il fait. Il n’empêche que c’est quelqu’un d’aimé parce qu’il te donne. Il vient toujours avec trois, quatre sandwiches égyptiens faits par sa femme pour les coéquipiers et ça le représente bien. C’est une personne à qui, si tu donnes, il te le rend au centuple.

Andy Delort, un "nouveau" qui fait déjà partie des meubles

On dirait qu’il est ici depuis longtemps alors qu’il vient seulement d’arriver. De la manière qu’il a de parler avec nous, l’importance qu’il a pris dans le vestiaire, dès qu’il parle on l’écoute. C’est un mec qui a un gros caractère mais qui ne pense qu’à l’équipe et pour moi, c’est le plus important. Il est toujours dans l’idée de tout faire collectivement, et notamment en attaque.

Un leader incontesté et très aimé

Antoine Kombouaré, l'entraîneur sur mesure

Ça fait presque deux ans et demi qu’on est ensemble et on a une très bonne relation. On a vécu tellement d’émotions avec lui que pour moi, c’est le coach dont cette équipe a besoin même si cette année en championnat, c'est plus difficile. Il sait comment nous gérer, comment nous aider et comment réagir aux problèmes qui arrivent que ce soit sur le terrain ou en dehors.