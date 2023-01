Coupe de France : Le Vierzon FC qualifié pour les 8e de Finale

Un match qui s'est terminé en 0-0 et aux tirs au but. Finale grandiose pour ce match sous haute tension entre Le Vierzon FC et le Puy Foot. Un exploit pour le club qui devient le premier club du Cher à atteindre ce niveau du championnat de France depuis 31 ans. Ce match en 16e était déjà une première dans l'histoire du club .

Beaucoup d'occasions manqué pour le Puy-en-Velay. A plusieurs reprises, les Altiligériens manquent de peu d'ouvrir le score. La chance sourit aux Vierzonnais avec deux poteaux sortants, mais aussi de remarquables arrêts du gardien Magatte Ndiaye.

Vierzon connaîtra ce lundi soir son adversaire des 1/8e de finale. Le Tirage au sort a lieu à 19h.

Les rencontres se joueront les mercredi 7 et mardi 8 février prochain.

Une dotation de 70 000 euros sera versée au Vierzon FC pour cette qualification en 8e de Finale. Le club a déjà empoché 102 000 euros pour s'être qualifié pour les 16ème de finale.