Coupe de France (8e) : Le RC Lens n'a pas besoin de faire tourner face à Monaco

Le Racing Club de Lens reçoit Monaco ce dimanche 30 janvier au stade Bollaert pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ce n'est pas un match en semaine, les équipes encore qualifiées ont eu du temps pour la préparer, sans enchaîner les rencontres. Les Sang et Or peuvent donc la jouer à fond, sans l'obligation de faire tourner.

Pour l'instant ils n'affichent pas d'objectif dans cette compétition, alors qu'en Ligue 1 les artésiens martèlent qu'ils veulent d'abord se maintenir. Et on rappelle ici, mais les Lensois le savent bien : en coupe, ils ne sont qu'à quatre matchs d'une qualification en Ligue Europa.

La décla : "On a deux compétitions à jouer, pas cinquante"

Le Racing Club de Lens peut aborder sereinement la réception de l'AS Monaco. "On est sur des semaines classiques ces derniers temps, reconnaît l'entraîneur lensois Franck Haise. Son groupe est en forme : "Je n'ai pas d'inquiétude particulière, les données athlétiques ne me donnent pas d'inquiétude non plus. En plus on a un match par semaine. Donc le 11 qui commencera sera celui qui me semble le plus adapté pour commencer."

Les joueurs de la principauté, eux, ne sont pas au complet. Leurs deux premiers gardiens ne feront pas le déplacement, blessés. L'AS Monaco vient donc à Lens avec deux goals qui n'ont jamais joué cette saison.

La stat : Lens n'a plus perdu contre Monaco depuis son retour en Ligue 1

Si l'AS Monaco n'est plus, depuis 2018, l'ogre qu'il a été en championnat, comme en Europe, il reste un grand club français (3e la saison dernière). Pourtant, il ne trouve plus la clé contre le Racing Club de Lens et sa dernière victoire face aux Sang et Or remonte à la saison 2014-2015 (0-3 à Bollaert, 34e journée de Ligue 1). Entre-temps, le Racing a patienté en Ligue 2, avant de remonter en 2020. Depuis, le club de la principauté ne lui fait plus peur : 2 victoires et un nul.

Toutefois le bilan général reste largement en faveur de l'AS Monaco qui restait, avant ça, sur une série de 11 matchs sans perdre face aux Lensois. Mais à chaque match son histoire...

La compo "France Bleu Nord" : Retour de Kalimuendo?

Leca - Médina, Danso, Gradit - Frankowski, Clauss - Fofana, Doucouré - Saïd, Kalimuendo, Kakuta