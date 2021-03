Coupe de France: Lens tombe dans le piège du Red Star

C’est déjà le moment de dire au revoir à Dame Coupe. Les lensois ont été éliminés en 16ème de finale de la Coupe de France par une équipe de National, le Red Star. Les artésiens avaient pourtant fait le plus dur en prenant l’avantage en début de seconde période mais ils ont craqué en fin de match.

RLes joueurs de Franck Haise sont donc passés à côté de ce rendez-vous avec Dame Coupe. Trop laxistes défensivement ils ont offert sur un plateau cette qualification pour les 8ème de finale à une équipe audonienne, qui y a toujours cru et qui a réalisé une performance très solide.

La déception de Franck Haise Copier

Farinez le meilleur lensois de la première période

Les artésiens peuvent d’ailleurs remercier leur gardien vénézuélien auteur de plusieurs arrêts décisifs en première période. Une performance qui a permis au Racing de rentrer au vestiaire sur un score de parité : 1 but partout. Médina répliquant de la tête sur corner 8 minutes après l’ouverture du score de Meissa Ba sur un centre de l’ancien lensois Gomel à la 21ème minute.

Lens s'endort en deuxième période

Quand Doucouré, d’une superbe frappe du pied droit, a offert à la 49ème l’avantage au Racing, on pensait alors que les lensois allaient tranquillement décrocher leur billet pour les 8ème de finale. Mais leur manque d’investissement défensif et d’agressivité dans les duels a offert une victoire au Red Star dans les 10 dernières minutes de la rencontres sur deux buts inscrits par des entrants, Michel et Dzabana.