Coupe de France : Lens vient à bout de Boulogne en prolongations (3-1)

Lens, France

Boulogne sort avec les honneurs. C'est le premier constat de ce derby face au RC Lens à Bollaert ce samedi pour le 7e tour de la coupe de France. Le pensionnaire de National a mené la vie dure au leader de Ligue 2 notamment en seconde période. Les footballeurs lensois ont pourtant ouvert le score à la 54e sur coup franc. Boulogne a égalisé à la 76e pour décrocher des prolongations. Mais Jules Keita d'un doublé a douché les espoirs du club de la Côte d'Opale. Lens sera donc présent au 8e tour début décembre.

Les buts

Lens a ouvert le score en seconde période sur un superbe coup franc direct de Manuel Perez à la 54e. On pensait que la messe était dite. Mais Boulogne est revenu dans la partie notamment grâce aux remplaçants. L'USBCO a égalisé à la 76e sur un but d'Id Azza. En prolongations, Lens a patienté. Là aussi c'est un remplaçant qui s'est illustré. Jules Keita a inscrit un doublé (107e et 109e) pour définitivement sceller ce match et la qualification.

Les réactions

"Un derby, la coupe de France à Bollaert donc on avait pas envie de se faire éliminer devant notre public. Même si le match a été laborieux, nous avons le mérite d'avoir gagné" - Philippe Montanier, l'entraîneur lensois

"Nous avons été au niveau sur ce match mais je suis déçu parce qu'on a eu les opportunités de se qualifier" - Laurent Guyot, le coach de Boulogne

"Je pense qu'on fait deux bonnes prolongations après on va retenir la qualification. Au début du match on était pas trop dedans, un peu loin les uns des autres" - Florian Sotoca, l'attaquant du Racing