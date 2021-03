Coupe de France: Lens voudra éviter le piège du Red Star

Les artésiens seront bien entendu les grands favoris de cette confrontation face à une formation qui évolue deux divisions en dessous de celle des Sang et Or. Pour autant pas question de prendre ce match à la légère. Le défenseur Jonathan Gradit le concède "On s'attend à un match compliqué sur une pelouse synthétique. On espère poursuivre l'aventure car on a l'objectif commun de réaliser un beau parcours dans cette compétition.

Jonathan Gradit s'attent à un match disputé à St Ouen Copier

Franck Haise devrait faire tourner son effectif

L'entraîneur lensois pourrait en effet profiter de cette rencontre de Coupe de France pour donner du temps de jeu à certains joueurs habitués à passer plus de temps sur le banc de touche que sur le terrain. On pense au gardien Farinez, au défenseur Fortes, aux milieux de terrain Boura et Mauricio ou encore aux attaquants Jean et Banza.

Une équipe du Red Star sera amoindrie

Dans le camp adverse, Vincent Bordot l'entraîneur francilien ne le cache pas, la coupe de France n'est pas l'objectif prioritaire de cette équipe engagée dans la course à la remontée en L2. Actuel 5ème, le Red Star ne peut pas se permettre du terrain, dans la course à la 3ème place, sur ses poursuivants, Orléans et Le Mans, seulement un point devant (Bastia et Quevilly Rouen semblant aujourd'hui intouchables aux 2 premières places).

"C'est un match important pour le club et les supporters, mais on doit être intelligent dans la préparation de nos 3 prochains matchs. On ne doit pas tout mettre en place uniquement en pensant à la coupe de France parce que nous jouerons ensuite mardi et samedi en championnat. J'ai cette donnée bien en tête"