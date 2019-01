Coupe de France - Les adversaires potentiels de Caen en 16ème de finale

Contrairement à cinq clubs de Ligue 1 tombés dès leur entrée en lice, le Stade Malherbe de Caen s'est qualifié pour les 16ème de finale de Coupe de France en battant le Red Star 1-0. Le club et les supporters normands attendent maintenant leur adversaire, le tirage au sort a lieu lundi soir.

Caen, France

Sans briller mais avec sérieux, le Stade Malherbe de Caen a rejoint, samedi 5 janvier, les 16ème de finale de la Coupe de France. Opposés à la lanterne rouge de Ligue 2, le Red Star, les joueurs de Fabien Mercadal se sont imposés 1-0, grâce à un but de Yacine Bammou à dix minutes de la fin du match.

Une victoire sur le fil mais une victoire tout de même. "L'essentiel, c'est de gagner. De toutes façons, on ne retient que le vainqueur" lance Yoël Armougom, le latéral gauche du SMC. "On a vu que des équipes de Ligue 1 avaient été battues par des clubs de DH, de Ligue 2 ou de National." En effet, Marseille, Nîmes, Bordeaux, Angers et Montpellier ont été éliminés par des formations issues de divisions inférieures.

Une majorité de clubs amateurs

En attendant les deux derniers matchs des 32ème de finale, Grenoble - Strasbourg (reporté) et Lille - Sochaux (lundi soir), on connait l'identité de 29 adversaires potentiels du Stade Malherbe en 16ème de finale : onze pensionnaires de Ligue 1, quatre de Ligue 2, quatre de National, sept de National 2, un de National 3 et deux de Régional 1.

Ligue 1 : Paris saint-Germain, Lyon, Monaco, Saint-Etienne, Guingamp, Rennes, Amiens, Reims, Nantes, Toulouse et Dijon

Ligue 2 : Orléans, Nancy, Metz et Le Havre

National : Marignane, Lyon-Duchère, Entente Sannois-Saint-Gratien et Villefranche-sur-Saône

National 2 : Les Herbiers, Croix, Bergerac, Sète, Andrézieux, Saint-Privé-saint-Hilaire et Vitré

National 3 : SC Bastia

Régional 1 : Viry-Châtillon, Noisy-le-Grand

Le tirage au sort aura lieu ce lundi dès 20h55 en direct chez nos confrères d'Eurosport.

