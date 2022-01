Coupe de France : les affiches des 8e de finale

Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France s'est déroulé mardi soir Parmi les affiches, quatre confrontations entre des clubs de Ligue 1. Les matches se joueront les 29 et 30 janvier.

Les 8e de finale de la Coupe de France se tiendront les 29 et 30 janvier

Après les 16e de finale qui se sont achevées par le match Lens-Lille, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France a eu lieu mardi soir. Voici les affiches de ce tour, et le programme complet des matches, qui se tiendront les 29 et 30 janvier.

à lire aussi Coupe de France : le programme et les résultats des 16e de finale

PSG-Nice et Marseille-Montpellier

Au programme de ces 8e de finale,deux chocs entre clubs de l'élite. Club le plus titré de la compétition (14 victoires) et double tenant du titre, le PSG recevra Nice , son dauphin en Ligue 1, dispensé de 16e de finale après la sanction ayant frappé le Paris FC et Lyon (match donné perdu aux deux équipes) en raison d'incidents en tribunes.

L'autre grosse affiche entre clubs de Ligue 1 opposera Marseille à Montpellier au Vélodrome.

Deux autres duels entre clubs de L1 auront également lieu fin janvier : Nantes recevra Brest, Monaco se déplacera chez le vainqueur du "derby" entre Lens et Lille, dernier 16e de finale disputé ce mardi soir à Bollaert.

Les deux "petits poucets" face à des clubs de L2 et L1

Du côté de la Ligue 2, il y aura un affrontement entre Nancy et Amiens, deux équipes qualifiées à l'issue d'une séance de tirs au but. L'équipe lorraine, lanterne rouge de son championnat, a fait chuter Rennes, le lauréat de 2019. Les Picards ont eux frôlé la correction devant Linas-Montlhéry, une équipe de cinquième division. Le SC Bastia a de son côté hérité de Reims, 14e de Ligue 1.

Les deux "Petits Poucets" de la compétition, issus du National 2 (l'équivalent de la 4e division) ont connu des destins divers : le FC Versailles recevra Toulouse, deuxième de L2, tandis que Bergerac sera opposé chez lui aux Verts de Saint-Étienne, derniers de L1.

Les affiches des 8e de finale de la Coupe de France :