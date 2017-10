Coupe de France : les affiches du cinquième tour en Normandie

Le tirage au sort du cinquième tour de la Coupe de France en Normandie avait lieu ce lundi soir, au Stade Océane, en marge de la rencontre entre Le Havre et Lorient. Retrouvez toutes les affiches et des réactions de dirigeants normands.

Le tirage du cinquième tour de la Coupe de France s'est déroulé ce lundi soir, au Stade Océane. Christine Volpe, épouse du Président du HAC Vincent Volpe a eu la lourde tâche de tirer les boules : 32 équipes qualifiées, et donc 16 matchs en Normandie avec de belles affiches le weekend prochain. Huit auront lieu en Seine-Maritime et dans l'Eure. Huit autres dans le Calvados et la Manche. Les matchs auront lieu les 7 et 8 octobre. A définir précisément dans les prochaines heures, la date et les horaires exacts.

Chapeau 1

US Granville (N2)- SU Dives-Cabourg (N3)

AF Vire (R1) - AS Cherbourg (R1)

AG Caen (R2)- US Avranches (N1)

Agneaux FC (R2)- Bayeux FC (N3)

FC Saint-Lô (N3)- AS Tourlaville (R1)

RSG Courseulles (R2)- LC Bretteville/Odon (R1)

FC Flers (R1) - ASPTT Caen (R1)

Bourguebus Sp. (R2)- Troarn (R3)

Chapeau 2

SC Octeville (R3) - FC Rouen (N3)

CM Oissel (N3)- FC Dieppe (N3)

FC Alizay (D1)- Rouen-Sapins (R3)

CO Cléon (R2) - ES Gonfreville (N3)

Evreux FC (N3) - AST Deauville (R1)

St-Nicolas d'Aliermont (R3)- Caucriauville (R3)

SP Vernon (R2)- CS Granvenchon (R3)

Caudebec (R2)- Saint-Marcel (R2)

Les réactions :

Certains rêvaient de le recevoir, d'autres le craignaient : le FC Rouen ira finalement sur la pelouse du SC Octeville sur mer. Résumé du tirage "haut-normand", avec Bertrand Queneutte :

ECOUTEZ : Les réactions au micro de Bertrand Queneutte Copier

Parmi les rencontres "bas-normandes", celle de Troarn à Bourguebus. Troarn est l'un des petits poucets, l'équipe évolue en R3 et se rendra chez une R2. Sentiment mitigé du coach de Troarn Florent Cordray :

ECOUTEZ : Florent Cordray, pour le club de Troarn Copier

A noter, l'entrée en lice de l'US Avranches, quart de finaliste l'an dernier. L'équipe de Nationale 1 se rendra à l'Avant Garde de Caen. Un tirage en forme de clin d'oeil, pour le président d'Avranches Gilbert Guérin :