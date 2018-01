Still, France

À quelques heures du grand jour, Luc a sorti les banderoles dans sa boulangerie de Still (Bas-Rhin). "Allez Still", "Hop Still" : en vitrine, ses éclairs au chocolat et au café déclinent les encouragement à destinations des joueurs de la commune. Dimanche, le FC Still, club de Régionale 3, reçoit Troyes, club de Ligue 1, en 32e de finale de la Coupe de France de football. Sept divisions séparent les deux équipes... et les Alsaciens revêtent le traditionnel costume de "petit poucet" de la compétition.

La boulangerie de Still, le 5 janvier 2018, avant le match de Coupe de France contre Troyes © Radio France - Aude Raso

"J'y crois, on va gagner", sourit Luc. "Tout le monde en parle ici, ajoute Morgane, employée du salon de coiffure, quelques mètres plus loin. Les gens sont au taquet, on est tous derrière eux."

La commune de moins de 2.000 habitants n'est pas en mesure d'accueillir les professionnels troyens. Le match stade est délocalisé au stadium de Molsheim, où les tribunes sont en cours d'installation. "La ville de Molsheim nous a donné tout le matériel", souligne Denis Hildenbrand, le président du FC Still.

Achenheim, Grendelbruch... Les clubs tout autour nous aident eux aussi. Les gens viennent pour tenir la buvette, faire les knacks et les bretzels. Sans eux, rien n'aurait été possible.

Still, le 5 janvier 2018 © Radio France - Aude Raso

Voilà deux semaines que les joueurs de Still se préparent, mêlant entraînements, fitness, relaxation, massages. "Ils ont même perdu un peu de poids", sourit Denis Hildenbrand. Sur la pelouse dimanche, les pros de Troyes, seront face à des grutiers, des caristes ou encore des profs de sport. "La magie de la Coupe", souffle le président.

On a une chance sur un million de passer. Mais ce sera un plaisir de mouiller le maillot de Still.

Le stadium de Molsheim, le 5 janvier 2018 © Radio France - Aude Raso