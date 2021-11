Coupe de France : les footballeurs amateurs d'Amilly rêvent d'un exploit face à un club de Ligue 2

Melvyn Ravalet, gardien de but et étudiant en STAPS

C'est une belle affiche qui attend l'équipe de foot d'Amilly, près de Montargis. Ils vont jouer pour la première fois de l'histoire du club un 8e tour de Coupe de France. Les amateurs du Loiret qui évoluent en National 3, le cinquième échelon national, vont affronter les professionnels de Quevilly Rouen Métropole, club pensionnaire de Ligue 2. La rencontre se jouera samedi à 14h, et plus de 1.300 spectateurs sont attendus pour cet événement au stade Georges-Clériceau. Pour les joueurs, il faudra vivre pleinement cette rencontre.

Le capitaine suspendu

Il y a d'abord la frustration. Celle du capitaine d'Amilly qui sera suspendu pour avoir accumulé trop de cartons jaunes en championnat : Abderrahman Ait Bahadou ne va donc pas vivre ce match pas comme les autres. "Sur le côté, pour moi, ça va être difficile parce que je me dis que j'aurais pu être sur le terrain pour aider et guider mes partenaires. Ce ne sera vraiment pas pareil que d'habitude."

Abderrahman Ait Bahadou, le capitaine est suspendu pour le match contre QRM © Radio France - Julien Frenoy

Sur la pelouse, ses partenaires espèrent faire un gros match, c'est le cas de Geoffrey Ernoult. Au club depuis 17 ans, pour lui c'est un rêve qui l'attend samedi à 14h. "Pour nous, c'est quelque chose d'énorme de rencontrer une Ligue 2, c'est le rêve de tous les clubs amateurs comme nous." Geoffrey Ernoult, latéral gauche, qui travaille dans une entreprise de travaux publics, s'est fait beaucoup "charrié" ces derniers jours sur cette rencontre. "Pas mal de gens m'en parlent. On me dit que je vais passer à la télé, des petites blagues comme ça. C'est marrant car c'est peut-être la seule fois de notre carrière qu'on va rencontrer un club professionnel."

On va sentir des sensations que l'on a jamais ressenties

Pour créer l'exploit, Amilly pourra compter sur son jeune gardien de 20 ans, étudiant en STAPS qui doit jongler entre ses études à Orléans et les entraînements à Amilly : Melvyn Ravalet veut surtout être acteur de ces 90 minutes. "On va peut-être sentir des sensations que l'on a jamais ressenties sur un terrain. Il faudra juste vivre le moment présent, c'est le plus important." Les joueurs d'Amilly se sont déjà qualifiés à trois reprises lors de la séances de tirs aux but dans cette Coupe de France.

Geoffrey Ernoult, latéral gauche à Amilly © Radio France - Julien Frenoy

Une rencontre qu'il faut bien préparer sur le terrain mais aussi en dehors pour faire de ce match une journée mémorable. Recevoir un club professionnel n'est pas si simple, il faut respecter un protocole. Alors pour faire de ce match une belle fête, cinquante bénévoles sont mobilisés avec le président d'Amilly Olivier Roulland. Jouer à domicile sera un plus pour les amateurs d'Amilly, le président en est convaincu car la ferveur commence déjà à monter. "On voit déjà l'euphorie que ça fait autour de nous par le nombre d'appels reçus. C'est quelque chose de bien aussi pour ça la Coupe de France, c'est une belle représentation." Pour celles et ceux qui veulent acheter des places, une dernière pré-vente est organisée ce jeudi, au stade Clériceau, de 17h à 19h. Sinon, il faudra se rendre sur place ce samedi avant la rencontre.

Rappelons qu'un autre club loirétain est encore en lice dans ce huitième tour de la Coupe de France de football : l'US Orléans. Les orléanais (qui évoluent en National) se déplacent à Poitiers, face au Stade poitevin (N3) : match à 19h à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans samedi 27 novembre.