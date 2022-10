Coupe de France : les amateurs d'Orvault créent l'exploit en éliminant Laval, club de Ligue 2

Et d'un coup, la folie s'est emparée des plus de 2.000 supporters présents, ce samedi après-midi au stade de Gagné. Les amateurs d'Orvaults Sports, pensionnaires de Régional 1 ont fait tomber pour la première fois de leur histoire un club de deuxième division, lors du septième tour de la Coupe de France. Si le Stade Lavallois apparaissait fort logiquement comme le grand favori de cette confrontation, ce sont pourtant les joueurs de Jérémy Allard qui ont pris les commandes de la rencontre à la demi-heure de jeu. Avant de se faire égaliser en fin de rencontre. Et au petit jeu des tirs au but, Orvault s'est imposé au bout du suspense (1-1, 6-5 t.a.b) et signe un des plus grands exploits de son histoire.

Séné ou La Châtaigneraie au prochain tour

Pour la deuxième fois de son existence, les joueurs de Régional 1 défiaient un club de Ligue 2. Pour la troisième fois depuis sa création, après 1997 et 2015, Orvault SF va accéder au huitième tour de la Coupe de France. Et c'est mérité. Devant au score une grande partie de la rencontre, grâce au but de Théo Kersuzan, le club amateur s'était fait rejoindre en fin de rencontre par un Laval extrêmement remanié . Mais lors de cette séance, les défenseurs Marvin Baudry et Pierrick Cros ont vu leur tir repoussé par le gardien d'Orvault.

Mis en échec à une seule reprise, les Orvaltais ont fini par exulter lorsque le sixième penalty a été transformé. Ils connaîtront ce dimanche, aux alentours de 17 heures, leur prochain adversaire. Le vainqueur de Séné (R2) et La Châtaigneraie rejoindra Orvault au huitième tour de la Coupe de France, dernière phase avant l'entrée des clubs de Ligue 1.