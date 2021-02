Coupe de France : les amateurs de Aire sur la Lys prêts pour un nouvel exploit

Aire-sur-la-Lys à l'honneur sur France Bleu Nord Copier

Deux qualifications acquises à chaque fois au terme de la terrible séance de tirs au but. Un exercice dans lequel le gardien airois Anthony Bodelle a fait la différence lors de ces 2 rendez-vous en sortant à chaque fois deux tirs au but adverses. "Pendant ces séries, j'ai essayé d'avoir des pensées positives. J'ai le souvenir que contre Amiens, avant l'un des tirs je me suis mis à penser à ma femme et mes enfants. Ca m'a permis de dédramatiser l'instant."

Anthony Bodelle, mercredi soir à l'entraînement © Radio France - Charley Sylvain

Le groupe vit bien

Cette épopée en Coupe de France, 17 ans après un 32ème de finale perdu 4 0 contre l'Olympique Lyonnais de Juninho et Dhorasso, est une superbe récompense pour un groupe de joueurs qui "kiffe" se retrouver. Le capitaine Raphaël Paniez le confirme: "On adore être ensemble, surtout quand on part en bus en déplacement. On se marre, on joue aux cartes, c'est ambiance colonie de vacances. On espère se qualifier afin de pouvoir repartir en déplacement dans notre bus".

Benoît Cordier (à gauche) et son adjoint Arnold Garez durant la séance © Radio France - Charley Sylvain

Une vraie bouffé d'oxygène

Cette présence à ce stade de la compétition permet aussi au club de souffler financièrement. Les dernières qualifications lui ont permis d'empocher plus de 50.000 euros: 7500 pour la présence au 7ème tour, 15000 pour celle au 8ème tour et donc 30.000 euros après avoir décrocher un billet pour les 32ème de finale.