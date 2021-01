Coupe de france : les amateurs reprennent enfin le chemin des terrains

Le ministère des Sports avait demandé à la Fédération de mettre en place protocole sanitaire strict. C’est chose faite et le ministère chargé des Sports a donné son accord pour la reprise de la compétition.

Des tests PCR 48 heures, avant le match, et tests antigéniques, le jour du match, seront obligatoires. La présence d'un médecin le jour de match sera également obligatoire afin de contrôler les résultats de ces tests. Enfin seules les personnes ayant une fonction essentielle à l'organisation du match seront accréditées.

Ces clubs amateurs connaissent également leurs dates de reprise en coupe de France

Les matches en retard du 5eme tour se joueront les 30 et 31 janvier. Le 6ème tour se disputera les 6 et 7 février. Le 7ème tour les 14 et 15 février. Le 8e tour les 20 et 21 février et enfin les 32es de finale les 27 et 28 février.