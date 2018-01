Le Mans, France

Un souvenir impérissable pour les joueurs saboliens et suzerains. Le 20 janvier 2012, le Sablé FC affronte le grand Paris Saint Germain dans un MMArena archicomble. Carlo Ancelotti vient d'être nommé nouvel entraîneur de ce PSG version qatari. Javier Pastore, recruté 42 millions d'euro ( un record à l'époque pour le championnat de France) est sur la pelouse comme Kevin Gameiro ou le brésilien Néné. Sans surprise, l'ogre parisien élimine Sablé 4 à 0 mais ce match et tout ce qui l'a précédé resteront à jamais gravé dans la mémoire de Gérard Gauthier, le président du club sarthois.

"Ce n'est pas facile de préparer un tel match" se souvient Gérard Gauthier. "Les joueurs sont sollicités par les médias, ils sont un peu perturbés dans leur préparation mais ce sont des moments inoubliables car ce sont des personnes qu'on aurait jamais côtoyées. Le grand Paris Saint Germain avec Carlos Ancelotti, un entraîneur mythique. On en parle encore, ce sont des souvenirs qu'on va garder toute notre vie. Quand on arrive au stade le matin, qu'on fait la reconnaissance avec les joueurs et le staff, la journée passée ensemble et puis le soir, voir Le MMArena, ce stade magnifique plein, je ne vous cache pas que les cheveux se dressent sur la tête, c'est quelque chose de très émouvant, de très fort à vivre".

3 joueurs du Sablé FC qui avaient participé à la rencontre face au PSG seront d'ailleurs présent ce samedi avec le Mans FC. L'attaquant Romain Dupont et les milieux de terrain Emmanuel Thibault et Arnaud Billeaux. "C'est peut-être eux qui vont être les meilleurs parce qu'ils seront peut être moins impressionnés que les autres ! " sourit Gérard Gauthier.

Le 5 janvier 2014, la Suze défie Lyon en 1/32eme de finale de la coupe de France. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers lyonnais gagnent le matche 6 buts à 1 © Maxppp - PHOTOPQR/LE PROGRES/Philippe Juste

Le 5 janvier 2014, la Suze-sur-Sarthe qui évolue en CFA 2 ( équivalent de la 5e division) affronte l'olympique lyonnais, 7 fois champion de France. Eric Chambron, l'entraîneur suzerain, se souvient parfaitement du battage médiatique autour de la rencontre. "On est pas habitué à cela, les médias qui débarquent avant, pendant et après la rencontre. Mais cela soude un club, cela resserre les liens entre dirigeants et bénévoles. Tout le monde en rêvait. Il y a eu un avant et après Lyon". Le coach confie aussi que tout passe très vite et que lui et ses joueurs ont sans doute eu le tord de faire le match avant de le jouer. " Mais c'est humain. Du coup, mes joueurs étaient crispés pendant la première mi-temps. Il fallait aussi appréhender le MMArena. On a pas l'habitude de jouer dans un stade de 25 000 places". Un problème que n'auront pas les joueurs du mans FC . Ils disputent leurs matches à domicile dans cette enceinte même si évidemment le stade sera nettement plus rempli face à Lille. Eric Chambron pense que les sang et or peuvent créer l'exploit à condition de ne pas se mettre trop de pression. "Il faut qui se libérer pour prendre du plaisir dans l'effort, se libérer pour aller chercher une performance. je pense que les joueurs du Mans ont beaucoup de métier. Certains joueurs ont déjà vécu ce genre de match". Comme l'attaquant Romain Dupont et les milieux de terrain Emmanuel Thibault et Arnaud Billeaux. Ils faisaient partie de l'équipe de Sablé qui a affronté le PSG.