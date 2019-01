Coupe de France : les Chamois niortais à Bergerac pour une place en 16e de finale

Niort, France

Deux divisions d'écart entre les Chamois niortais (L2) et Bergerac (N2) qui s'affrontent ce samedi en 32e de finale de la coupe de France. Mais ne dites pas à Jean-Philippe Faure, entraîneur par intérim de Niort que les Chamois sont favoris. "On est l'équipe hiérarchiquement au-dessus mais les matches de coupe sont souvent très équilibrés", note le coach. Il rappelle que les deux premiers tours ont été difficiles pour les Deux-Sévriens, "notamment à Challans où on est passé par un trou de souris".

Je m'attends à un match difficile

Jean-Philippe Faure se méfie de Bergerac, qui a déjà éliminé une Ligue 2 en coupe. C'était Lens, en 2017. "La majeure partie de leurs joueurs évoluaient l'an dernier en National, certains même en Ligue 2. C'est une équipe qui avait la volonté de monter. Là, ils ont raté leur première partie de championnat et je pense qu'ils vont vouloir sauver leur saison avec la coupe".

Les Chamois qui devront faire avec plusieurs absents. Yacine Bourhane, Tom Lebeau, Goduine Koyalipou, Cyriaque Rivieyran, Dylan Fontani sont blessés. Valentin Jacob est incertain et Quentin Bena est suspendu.

Coup d'envoi du match Bergerac/Niort ce samedi 5 janvier à 15h.