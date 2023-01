Coupe de France : les Chamois niortais accueillent Auxerre pour les 16e de finale

Les Chamois niortais sur la pelouse de René Gaillard ce dimanche pour tenter de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France de football. Les Deux-Sévriens, pensionnaires de Ligue 2 reçoivent une équipe de Ligue 1, Auxerre. Match à 18h30. Les deux équipes qui sont en difficulté dans leurs championnats. Les Chamois sont 19e et avant-dernier de Ligue 2, même chose pour les Auxerrois au Ligue 1.

ⓘ Publicité

Jusqu'ici les Chamois n'ont affronté dans la compétition cette année que des équipes de niveau inférieur. "Nous savons que c'est un adversaire différent, rien à voir avec les trois équipes que nous avons rencontrées. Il faire notre maximum pour gagner et passer en 8e c'est notre objectif, continuer notre chemin. C'est pas souvent que Niort a été en 8e donc c'est important", assure Rui Almeida, l'entraîneur niortais.

Etre sérieux, concentrés

"Si nous sommes sérieux, concentrés, vraiment compétiteurs dans le match nous avons notre chance. On va être face à un adversaire qui a des compétences individuelles et collectives donc il faut être vraiment dedans pendant 90 minutes et avoir un peu plus de chance que lors du dernier match contre Saint-Etienne", poursuit le coach.

Niort/Auxerre sera à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou. Rendez-vous dès 18h15. Le coup d'envoi sera donné à 18h30.La billetterie ouvrira au stade à partir de 16h30 si vous n'avez pas votre place et que vous souhaitez venir au match.