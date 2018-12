Coupe de France : Les Chamois niortais affrontent Challans pour le 8e tour

Niort, France

Les Chamois niortais vont tenter de gagner leur ticket pour les 32e de finale de la Coupe de France, ce dimanche. Palier important puisqu'il marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Mais avant cela, il faut passer le 8e tour. Les footballeurs deux-sévriens (Ligue 2) affrontent les Vendéens de Challans, club de Nationale 3.

On prend ce match comme si on jouait une Ligue 1

"J'ai envie de vivre cette aventure avec mon groupe. C'est complètement différent du championnat, l'ambiance, la préparation. On joue des matches couperets", raconte, enthousiaste, l'entraîneur des Chamois Patrice Lair.

Et pas question de prendre les Vendéens à la légère. "Ils sont premiers de leur groupe en Nationale 3", rappelle Patrice Lair. "C'est une bonne équipe avec des joueurs de qualité. J'ai pris un maximum d'infos. Jean-Philippe Faure [adjoint de Patrice Lair] n'est pas venu à Ajaccio avec moi, il est allé les voir contre Vertou. On les a filmé. On prend ce match comme si on jouait une Ligue 1".

Coup d'envoi de ce 8e tour ce dimanche à 15 heures au stade Jean Léveillé, à Challans.