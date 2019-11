Coupe de France : les Chamois niortais espèrent réussir leur entrée face à Châteauroux

Niort, France

"L'idée c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France". Voilà l'objectif de Pascal Plancque, l'entraîneur des Chamois niortais. Niort qui affronte un autre club de Ligue 2, Châteauroux, pour son entrée en lice dans la compétition. Ce match du 7e tour se joue ce samedi à 15 heures dans le Berry, au stade Gaston Petit.

On va là-bas pour gagner

Pour Pascal Plancque, "il y avait des tirages beaucoup plus favorables que celui-là mais Châteauroux doit se dire la même chose". Et en même temps estime le coach "des fois en Coupe de France tu ne vas pas dans des guêpiers mais dans des contextes pas évidents, des matches très pièges. Là on sait à quoi s'attendre".

Les Chamois niortais ont déjà croisé le chemin de Châteauroux deux fois depuis le début de saison. C'était en championnat et en Coupe de la Ligue au mois d'août. Sur ces deux confrontations, Niort est sorti vainqueur. Mais ce samedi "je ne pense que ce sera la même équipe que celle qu'on a joué en début de saison", analyse Bryan Passi, défenseur niortais qui s'attend "à un match de Coupe. Un match de Coupe c'est un match donc on va là-bas pour gagner".

L'enjeu pour les footballeurs niortais est aussi de relancer une dynamique de victoire au point mort depuis plus deux mois. Ils sont actuellement 15e du championnat juste devant... Châteauroux.

De nombreux absents

Les Chamois qui comptent beaucoup d'absents pour ce premier match de Coupe entre les blessés (Allagbe, Paro, Conte, Bena, Dacosta et Djigla en phase de retour) et les joueurs retenus en sélection nationale (Kilama, Sissoko, Autchanga).

Châteauroux-Niort, 7e tour de la Coupe de France. Coup d'envoi à 15 heures, à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou. Rendez-vous dès 14h45.