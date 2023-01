Coupe de France : les Chamois niortais recevront Auxerre, club de Ligue 1, en 16e de finale

Niort-Auxerre, ce sera l'affiche des 16e de finale de la Coupe de France 2023 au stade René Gaillard. Le match se jouera le samedi 21 ou le dimanche 22 janvier. Une Ligue 1 donc au programme des hommes de Rui Almeida après leur victoire en 32e face à Granville, club de N2 ce samedi 7 janvier sur le score de 3-0.

"C'est un tirage qui est sympa. Ça permettra de jouer les 16e de finale, d'être parmi les 32 dernières équipes en lice. Donc on a rempli notre contrat et maintenant tout ce qui vient après c'est du bonus. Si on arrive à les battre ça serait top. C'est un bon match pour les supporters à René Gaillard. Tous derrière les Chamois, vamos !", réagit Mikaël Hanouna, directeur général des Chamois niortais.

"Depuis la trêve, on a bien relevé la tête"

Des supporters heureux de cette qualification pour la suite de la Coupe, qui permet de bien commencer l'année. "Bien sûr qu'on est contents. C'est un bon tirage. Et comme le match a lieu ici ça va équilibrer", estime Paul un fidèle de chez les fidèles des Chamois qui a vu jouer Auxerre face à Nantes le 1er janvier. "Ça joue mais je pense qu'ils n'auront pas une équipe aussi forte en Coupe. Parce qu'en Coupe ils font jouer tout le monde. Ils jouent le maintien en Ligue 1", rappelle Paul pour qui "un petit quart ce serait pas mal. Mais le championnat est prioritaire".

Car les Chamois aussi jouent leur maintien, en Ligue 2. Ils sont actuellement 19e et avant-derniers du classement. En tout cas, cette victoire en Coupe permet aux Niortais de continuer sur leur bonne dynamique eux qui restent sur une victoire et deux nuls lors des trois dernières rencontres de championnat. "Ça va mieux. Ça avait commencé avant la trêve et depuis la trêve on a bien relevé la tête Faut que ça continue comme ça dans cette voie. Si ça continue comme ça on va s'en sortir", estime Pierrick autre fervent supporter.

Le championnat qui reprend ce mardi 10 janvier. Pour la 18e journée, les Deux-Sévriens se déplacent sur la pelouse de Rodez, 17e. Coup d'envoi de la rencontre à 21h45.