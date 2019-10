Coupe de France : Les clubs basques reçus 3 sur 3 au 5e tour

Bayonne, France

Ils seront encore au moins trois clubs basques au 6e tour de la Coupe de France le week-end des 26 et 27 octobre. L'Aviron Bayonnais et les Genêts d'Anglet, pensionnaires de Nationale 3, se sont logiquement qualifiés samedi 12 octobre face à des formations de divisions inférieures. La Jeanne d'Arc de Biarritz a elle souffert face à une équipe de son rang. Le poucet basque de la Coupe a du recourir aux tirs aux buts mais continue son aventure et se rapproche un peu plus de l'épopée de 2016-2017 (32e de finale contre Rennes).

Aviron Bayonnais (Nationale 3) 2 - 0 Cestas (Régionale 1)

Jeanne d'Arc Biarritz (R2) 1 - 1 Mérignac (R2) la JAB s'impose 5-3 aux tirs aux buts

Pau Bleuets (R3) 0 - 3 Genêts Anglet (N3)

Place ce dimanche à Saint-Pierre-d'Irube qui reçoit un gros calibre à 15 heures. Hiriburuko Ainhara, qui évolue en Régionale 1, est opposé au Stade Bordelais qui joue en Nationale 2, soit 2 niveaux au-dessus. Un exploit des Bleus qualifierait un 4e club basque au 6e tour, ce qui n'est pas arrivé souvent.

A noter que le tirage au sort du 6e tour pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine aura lieu le jeudi 17 octobre à 15h20.