Coupe de France : les clubs d'Occitanie qualifiés pour le 7e tour

Ce weekend avait lieu le 7ème tour de la Coupe de France, synonyme de retour sur les terrains pour les clubs amateurs concernés. Neuf affiches entre clubs occitans où la hiérarchie a été respectée presque partout. Quasiment que des victoires à l'extérieur ce dimanche. Colomiers s'est imposé à Luzenac, les Tarnais de Marssac ont fait le travail à Paulhan-Pezenas. Montauban a réalisé l'exploit à Aigues-Mortes en se qualifiant aux tirs au but. Voici les résultats.

Les résultats

FC Lavaur (R3) 1-2 Saint-Clément Mont. (R1)

ES Paulhan-Pezenas (D2) 0-2 SRDT Marssac (R1)

AP Luzenac (R1) 0-4 US Colomiers (N2)

Canet-Roussillon FC (N2) 1-0 Stade Beaucaire (N3)

US Castanet (N3) 0-2 AS Fabregues (N3)

Tarbes Pyrénées Foot (R1) 2-5 Onet-le-Château Foot (R1)

FC Rangueil (R3) 1-3 Castelnau Le Cres (R1)

Aigues-Mortes (R1) TAB FCGT Montauban (R2)

FU Narbonne (N3) 2-3 Olympique Alès (N3)

Le programme du 7e tour

Au prochain tour, Saint-Clément Montferrier affrontera Marssac-sur-Tarn pour un duel de R1, Fabrègues affrontera les Aveyronnais d'Onet-le-Château, Alès jouera contre les Haut-Viennois de l'AS Panazol. Egalement à l'affiche, un joli choc de N2 entre Canet et Colomiers.

Le septième tour de cette Coupe de France se jouera le weekend prochain (samedi 6 et dimanche 7 février).