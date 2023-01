Coupe de France : les clubs de Ligue 1 entrent en piste, le programme des 32e de finale

La plus vieille compétition du football français reprend du service à partir de vendredi. Les clubs de Ligue 1 font leur entrée en Coupe de France pour les 32e de finale. Le PSG se rend à Châteauroux, club de troisième division qui pointe à la 14e place du classement. Un écart qui semble abyssal mais qui sera moindre que prévu avec l'absence de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, en congés et de Neymar, blessé. Messi ne sera pas non plus présent, tout juste rentré d'Argentine où il célébrait son titre mondial.

Nice, finaliste de la précédente édition, débute sa nouvelle campagne samedi (18h) en Auvergne contre Le Puy, pensionnaire de National 1. Même jour, même heure, le tenant du titre Nantes sera en Normandie pour affronter l'AF Virois, représentant de la cinquième division (N3). La rencontre se disputera au stade Michel-d'Ornano habituellement occupé par Caen, éliminé pour avoir aligné un joueur suspendu au tour précédent face à Vire.

Marseille, actuel troisième de L1, fera ses débuts samedi (15h30) face à Hyères, club de N2 dirigé par le médiatique Mourad Boudjellal, furieux contre la programmation du match à Martigues. Au même moment, Lyon sera de son côté à la recherche d'une bouffée d'oxygène contre Metz (L2), alors que ses plus fervents supporters pestent contre la mauvaise dynamique du club récemment passé sous pavillon américain.

Les deux principaux groupes ont dénoncé "un défilé de mecs suffisants, sans caractère, sans âme et qui se complaisent dans la médiocrité", mercredi dans un communiqué commun, "point de départ de futures actions". Le week-end se terminera dimanche (20h45) à Lille avec un duel de L1 face à Troyes. La rencontre sera précédée par le tirage au sort, à 20h des 16e de finale.

