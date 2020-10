Coupe de France : on fait le point sur les clubs loirétains qualifiés pour le 6e tour

Tous les clubs loirétains ont joué leur match du 5e tour de Coupe de France de football ces 17 et 18 octobre. On note deux surprises : l'élimination de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, en N2 et la qualification de Saint-Jean-de-Braye, en R2. L'USO et Montargis valident eux leur ticket pour le 6e tour.