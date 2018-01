Nantes, France

Le 25 octobre dernier, Claudio Ranieri avait "fait tourner son effectif" en Coupe de la Ligue face à Tours, équipe de Ligue 2. Et les Canaris avaient été sèchement éliminés 3/1. Cette fois-ci, en 32èmes de finale de la Coupe de France, face aux amateurs de Senlis (N3, l'équivalent de la cinquième division), l'entraîneur italien du FC Nantes l'annonce : "je ne ferai pas tourner comme à Tours, je veux bien préparer le match contre le PSG", dimanche 14 janvier en Ligue 1.

Maxime Dupé sera-t-il titulaire dans les buts dimanche ?

Pour autant, Claudio Ranieri procédera-t-il à quelques changement par rapport au onze de départ habituel des derniers matchs ? Le gardien Maxime Dupé, numéro deux dans la hiérarchie depuis le deuxième match de championnat de la saison, espère bien débuter cette rencontre de Coupe, comme contre Tours. "On est pressés de reprendre la compétition et de bien poursuivre la saison", affirme le gardien formé à Nantes. Maxime Dupé, qui ne sait pas encore s'il sera titulaire au stade Pierre-Brisson de Beauvais dimanche explique : "on ne garde pas un bon souvenir du match à Tours, on sait qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait. _Dimanche, il faudra donc mettre les mêmes ingrédients qu'en championnat_", une compétition dans laquelle les Canaris sont cinquièmes.

Enok Kwateng, à la Jonelière, le 5 janvier 2018 © Radio France - Antoine Denéchère

Autre jeune issu du centre de formation du FC Nantes, Enock Kwateng, 20 ans, espère lui aussi obtenir du temps de jeu et se dit "pressé de jouer", lui qui a principalement évolué avec la réserve des Canaris cette saison. Car au poste d'arrière droit, c'est Léo Dubois, capitaine du FC Nantes, lui aussi formé chez les Canaris (et qui devrait quitter le FCN en fin de saison, probablement pour Lyon), qui est titulaire. Enock Kwateng estime que ce qui lui manque aujourd'hui, "c'est la régularité et l'enchaînement des matchs", et ajoute : "je ne peux pas aller voir le coach et lui dire "pourquoi je ne joue pas ?" Vu que Léo fait des super matchs et montre l'exemple sur le terrain. C'est à moi de travailler deux fois plus et de montrer au coach que je peux lui passer devant."

Enok Kwateng, devant la presse, le 5 janvier 2018 à la Jonelière Copier

Ce match de Coupe de France de football entre Senlis et le FC Nantes est à suivre en direct sur France Bleu Loire Océan, dimanche 7 janvier 2018, à partir de 17 heures.