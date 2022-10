Coupe de France : les échos avant l'entrée en lice du DFCO à Saint-Pryvé Saint-Hilaire

Mickaël Le Bihan et le DFCO restent une sur grosse déconvenue sur la pelouse de Niort et n'ont pas gagné depuis huit rencontres

Sur une série catastrophique en Ligue 2, avec une absence de victoires depuis huit matchs et une déconvenue mémorable à Niort dans les derniers instants, le DFCO veut se refaire en Coupe de France. Pour leur entrée dans la compétition, les "Rouges" ont hérité d'un déplacement face aux amateurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, club du Loiret qui évolue en National 2 (la 4e division). Coup d'envoi à 16 heures, samedi 29 octobre 2022.

Deux blessés, Ngouyamsa sur le retour

Deux blessés viennent rejoindre Christopher Rocchia à l'infirmerie : Cheick Traoré et Lucas Deaux. Pour le premier, "il a senti une gêne à la mi-temps, à Niort, et depuis le retour de Niort il est à l'infirmerie", informe son entraîneur, Omar Daf, en conférence de presse d'avant-match. Pour Lucas Deaux, il souffre d'un choc reçu au pied.

Dans le sens des retours, le DFCO devrait pouvoir compter sur son défenseur Ahmad Ngouyamsa, de retour de blessure. "Il a joué le weekend dernier, une mi-temps avec la réserve", précise son entraîneur.

Saturnin Allagbé sera titulaire

C'est souvent l'usage pour cette Coupe de France : laisser le gardien titulaire au repos et faire jouer sa doublure. Ce sera le cas pour le DFCO, Saturnin Allagbé, décrit comme exemplaire au quotidien par son entraîneur Omar Daf, gardera le but.

Dans la même veine, certains entraîneurs aiment profiter de la Coupe de France pour "faire tourner", pour donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins. Pas certain que ce soit le cas ce weekend. "En général oui, mais dans notre situation on a besoin aussi de cette victoire, on va aligner une équipe très compétitive", répond Omar Daf.

Le coach dijonnais qui laisse quand même la porte ouverte, notamment pour le jeune Yanis Chahid. Il faisait partie du voyage à Niort, mais était resté en tribunes, en tant que 19e homme : "Il est avec nous quasiment depuis le début, il se retrouve à un poste où il y a beaucoup de concurrence. C'est un garçon qui fait beaucoup de progrès, séances après séances. Pour samedi, il y a des garçons qui ont plus d'expérience, qui sont aussi en manque de temps de jeu, mais je pense que c'est un garçon qui fera partie du groupe et on verra en fonction de la physionomie du match".

Xande Silva suspendu

L'ailier portugais Xande Silva, arrivé à Dijon cet été, ne découvrira pas la Coupe de France. Il a écopé d'un carton rouge pour un tacle non-maitrisé face à Niort, et a été sanctionné par la commission de discipline de trois matchs de suspension (dont un avec sursis).

"Je suis toujours en colère par rapport à ça, il a un geste qui n'est pas maitrisé, il s'en veut lui même", décrit Omar Daf. L'entraîneur dijonnais qui a regretté la sévérité de la commission de discipline : "Ce qui est frustrant, c'est qu'il soit sanctionné aussi sévèrement. Pour moi c'est très dur pour qu'il s'en sorte avec trois matchs de suspension".

Match à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne

Plus que jamais, on vous le rappelle : France Bleu Bourgogne retransmet tous les matchs du DFCO en intégralité. Pratique, puisque le match ne sera pas télévisé. On vous donne rendez-vous dès 15h45 pour l'avant-match, et à 16 heures pour le coup d'envoi de l'intégrale en direct du Stade du Grand-Clos.