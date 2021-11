Coupe de France - Reynet de retour pour le déplacement du DFCO face à Morteau-Montlebon

Fort de sa belle victoire dans le derby face à Auxerre, 3-1, le DFCO peut se projeter vers ce 8e tour de la Coupe de France avec de la confiance, samedi 27 novembre 2021. Prudence tout de même dans ce déplacement face à Morteau-Montlebon, équipe amateur qui évolue en National 3 - la 5e division, dans le même groupe que Saint-Apollinaire. On fait le point sur l'effectif.

Reynet de retour

Absent depuis trois matchs à cause d'une entorse, le gardien Baptiste Reynet va faire son retour dans le groupe pour ce match de Coupe de France. Dans le groupe ... et dans les buts. "Il sort d'une blessure, il joue, ça ne veut pas dire qu'il sera dans les buts au match suivant, indique Patrice Garande, l'entraîneur du DFCO. Pour Guingamp (le prochain match de championnat, NDLR), je prendrai une décision".

Les défenseurs Jonathan Panzo, Zargo Touré et Bruno Ecuele Manga devraient également bénéficier de temps de jeu lors de ce match de coupe. "Ce match me permet de gérer les petits soucis physiques ou la gestion des cartons. Je fais jouer les gens qui ont besoin de temps de jeu", indique le coach dijonnais. Mais ne comptez pas sur lui pour brader ce match : "Il y aura une équipe compétitive sur le terrain, on veut se qualifier".

Le Bihan et Philippoteaux trop courts

Pas de déplacement dans le Doubs en revanche pour Mickaël Le Bihan et Romain Philippoteaux. Ils vont reprendre complètement avec le groupe à partir de lundi, indique Patrice Garande. Blessés pour encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Jordan Marié et Adama Fofana sont également absents.

Lucas Deaux suspendu

Le DFCO récupère en revanche Ahmad Ngouyamsa, qui en a terminé avec les suspensions. Exclu contre Amiens, il avait écopé de trois matchs de suspension, plus un avec sursis. Sursis révoqué, après un carton jaune reçu en Coupe de France, au tour précédent contre Saint-Apollinaire, ce qui explique son absence de la feuille de match dans le derby contre Auxerre.

France Bleu Bourgogne brave la neige et le froid, la rencontre est à vivre en intégralité en direct de Montlebon, samedi 27 novembre 2021. Avant-match dès 14h15, coup d'envoi 14h30.