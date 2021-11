Coupe de France : les féminines du CPB Bréquigny dénoncent une inégalité sur les dotations en équipement

L'équipe féminine du CPB Bréquigny de Rennes affronte le Stade Brestois ce samedi à 18h30 pour le premier tour fédéral de la coupe de France. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Violettes avaient décidé de marquer le coup en s'entraînant sans short et sans chaussettes. La raison ? "En coupe de France les garçons ont la dotation complète, maillot, short et chaussettes. Et les filles non, on a que le maillot" explique la capitaine de Bréquigny Manon Tessier. Il s'agissait alors de marquer le coup. Leur action avait été relayée dans de nombreux médias.

Une nouvelle action ce samedi

Ce samedi 20 novembre, les partenaires de Manon Tessier reçoivent le Stade Brestois pour le premier tour fédéral de la Coupe de France. Et cette saison encore, leur dotation envoyée par la Fédération Française de Football ne comprend qu'un maillot, sans short ni chaussettes. "Du coup on relance la machine, sourit Manon Tessier. Et on en profite pour faire la promotion de notre match. Cette fois on a décidé de rentrer sur le terrain avec le short levé et les chaussettes baissées, parce que le protocole nous interdit de rentrer sur la pelouse sans un équipement complet, et on le comprend."

Mais Manon Tessier le précise, "On n'est pas révoltées. On reste mesurées, car la fédération fait énormément pour le football féminin. On se dit juste que cette inégalité n'est pas normale, on ne comprend pas trop. Avec cette action, on cherche à obtenir des réponses." De son côté la FFF affirme réfléchir sérieusement à changer la dotation à partir de la saison prochaine.

Mais le meilleur moyen de soutenir les féminines de Bréquigny reste d'aller les encourager ce samedi soir (18h30) face aux Brestoises (D2), qui évoluent une division au-dessus de Violettes. Le match a lieu à la plaine de jeux de Bréquigny à Rennes.