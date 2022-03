Coupe de France : un choc de D2 pour les féminines du FC Nantes qui défieront Yzeure en demi-finale

Leur parcours est déjà historique mais elles ne sont toujours pas rassasiées. Fraîchement qualifiées en demi-finale de la Coupe de France après avoir éliminé le Stade de Reims (0-0, 0 tab à 3), les féminines du FC Nantes ont hérité, ce lundi midi, d'Yzeure-Allier-Auvergne, autre pensionnaire de deuxième division, au terme du tirage au sort qui s'est déroulé dans les locaux de la Fédération Française de Football, et tenteront d'imiter leurs homologues masculins. La rencontre se déroulera en Auvergne, le dimanche 27 mars prochain.

Les Canaries évitent l'ogre parisien

Il n'y avait plus que deux clubs de deuxième division dans la course à la Coupe de France. Il y en aura assurément un en finale, le 15 mai prochain au stade Gaston-Gérard de Dijon. Et sur le papier, les coéquipières de la capitaine des Jaunes, Charlotte Lorgeré, apparaissent très légèrement favorites. Actuelles premières de leur groupe de deuxième division, elles sont plus que jamais dans la lutte pour la montée dans l'élite du football féminin français et s'avancent avec des certitudes après avoir éliminé Guingamp, Soyaux et le Stade de Reims, trois clubs de première division, lors des tours précédents.

Seulement troisième formation de D2 de l'histoire à se qualifier dans le dernier carré face à un club de l'élite, après Le Mans en 2009 et Grenoble en 2019, le FC Nantes devra néanmoins se méfier d'Yzeure, quatrièmes de son groupe de D2 mais qui vient de sortir le leader de la poule B, Rodez Aveyron Football (0-1). En ligne de mire, une finale histoire de Coupe de France face au Paris-Saint-Germain, grandissime favori, ou le FC Fleury 91 qui s'affronteront également le 27 mars en demi-finale.