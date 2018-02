Le Havre, France

Plus que huit équipes engagées en Coupe de France. Parmi elles, un seul petit poucet : Le Havre. Pensionnaires de R1 (troisième division), les filles de Thierry Uvenard ont dominé une équipe de même niveau : l'AS Pierrots Vauban Strasbourg, ce dimanche, à l'occasion des huitièmes de finale de Coupe de France (4-0). Qualification pour les quarts obtenue au Stade Océane au terme d'un match âpre et engagé, face à une belle formation alsacienne. Les buteurs : Hesse (csc), Clark, Davis (x2).

Victoire 4-0 des filles du @HacFoot ! Direction les 1/4 de finale de la Coupe de France ! pic.twitter.com/wEcnaFrpZn — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 11, 2018

Sans briller mais sans trembler !

Moins séduisantes dans le jeu que lors des tours précédents, les Ciel et Marine ont pu compter sur une défense solide et sur des exploits individuels de leurs attaquantes. Un match marqué par l'expulsion de Marykate Bateman dans le dernier quart d'heure et par quelques erreurs d'arbitrage, mais aussi et surtout par une grande nervosité côté alsacien : nombreuses contestations et gestes déplacés de joueuses strasbourgeoises envers les supporters havrais. Cela n'a pas empêché les deux équipes de se féliciter, à la fin du match. Les normandes ont même offert une haie d'honneur à leurs adversaires.

Ambiance : doigt d'honneur d'une joueuse remplacée de @AsPierrots au public havrais... 😱 — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 11, 2018

Les quarts de finale auront lieu le dimanche 15 avril.

Cri de guerre des filles du @HAC_Foot, qualifiées pour les 1/4 de finale de la @coupedefrancepic.twitter.com/KhEjlpEayE — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 11, 2018

