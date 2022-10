Coupe de France : les Girondins de Bordeaux affronteront le Stade Bordelais au 7e tour

Ce sera donc un derby 100% bordelais. Pour leur entrée en lice en Coupe de France, les Girondins de Bordeaux joueront contre le Stade Bordelais au 7e tour, prévu le week-end du 29 octobre. Le match devrait se jouer au stade Sainte-Germaine du Bouscat, terrain habituel du Stade Bordelais, mais aussi de l'équipe féminine et de l'équipe réserve des Girondins.

Il n'y aura donc que deux divisions d'écart entre les Girondins, actuels leaders de Ligue 2, et le Stade Bordelais, pensionnaire de National 2, la quatrième division. Dirigés depuis cette saison par un nouvel entraîneur, Nicolas Piresse, les Lions du Stade Bordelais sont pour l'instant 10e de la poule D, avec deux victoires, un match nul et trois défaites en 10 matchs. Si les deux équipes s'affrontent parfois en match amical, elles n'ont jamais joué l'une contre l'autre en match officiel dans l'ère moderne. Le club qualifié affrontera au 8e tour le vainqueur du match entre Angoulême et Trélissac, deux autres clubs de National 2.

Le SA Mérignac, Arlac et Lege Cap-Ferret aussi fixés

Les autres clubs girondins connaissent également leurs adversaires. Mérignac-Arlac (R1 - 6e division) a lui aussi tiré un gros morceau, les Chamois Niortais, qui évoluent aussi en Ligue 2. L'autre petit poucet du département, le SA Mérignac (R1 - 6e division) se déplacera sur la pelouse de Châtellerault (N3 - 5e division). Enfin l'US Lège Cap-Ferret (N3 - 5e division) se déplacera chez les Charentais de Merpins (R2 - 7e division).