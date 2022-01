Coupe de France : les Girondins de Bordeaux éliminés après leur défaite face à Brest

Avec une équipe largement touchée par le Covid-19, les Girondins de Bordeaux n'ont pas réussi à renverser Brest et se sont inclinés 3-0 ce dimanche. Le Stade Brestois file en 8e de finale de la Coupe de France.

Le Stade Brestois s'est imposé grâce à deux penalties tirés par Steve Mounié (36') et Romain Faivre (81') et un but dans le temps additionnel de Jérémy Le Douaron (90+4').