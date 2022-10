Coupe de France : Les Girondins ne tremblent pas dans le derby face au Stade Bordelais (3-0)

Pas de surprise dans le derby bordelais au 7e tour de la Coupe de France. Les Girondins se sont logiquement imposés face au Stade Bordelais, 3 à 0, ce samedi soir au stade Sainte-Germaine du Bouscat devant 4.500 spectateurs. Accrochés jusqu'à la mi-temps par leurs voisins évoluant en National 2, le quatrième niveau français, les Marine et Blanc ont fini par faire la différence dans le second acte grâce à des buts de Zuriko Davitashvili sur penalty puis de Yoann Barbet et Logan Delaurier-Chaubet.

Les Girondins enchaînent un sixième match sans défaite toutes compétitions confondues. David Guion : "On est content de passer ce tour, surtout que ce n'était pas facile à appréhender comme match. C'était un derby, mais en plus un derby local carrément au sein de la ville. Donc, j'ai quelques joueurs qui y sont particulièrement attachés et qui ne voulaient pas se faire chambrer (sourires). C'était un contexte particulier mais il y a eu une très bonne ambiance, une très bonne fête avec beaucoup de respect sur le terrain. On a vu un beau match et vécu une belle soirée." Comme prévu, les Girondins n'ont pas été inquiétés, à part un jolie parade de Rafal Strazcek à 1 à 0. Ils réalisent un nouveau clean-sheet au passage.

Des Girondins très sérieux

Mais on retiendra surtout la belle ambiance dans les tribunes avec un Virage Sud improvisé par les Ultramarines. "Je n'avais jamais connu le stade Sainte-Germaine comme ça. Franchement, c'était super agréable de jouer dans cette ambiance", avoue le milieu de terrain du Stade Bordelais, Ayoub El-Zaytouni. Personne n'a été pris de haut, David Guion avait d'ailleurs aligné une équipe presque type pour cette affrontement : "On n'est jamais à l'abri et j'ai trouvé qu'on avait été très sérieux. On leur a rien donné, c'est important de faire preuve de respect et d'humilité dans ce genre de conditions."

Une attitude appréciée par le staff et les joueurs du Stade Bordelais. Nicolas Piresse, le coach adverse : "Le public a été très correct. Pour le club et l'événement en général, c'était une belle fête. Le plus fort a gagné mais en tout cas bravo aux joueurs, staff et public car c'était un beau moment."