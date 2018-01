Les Girondins de Bordeaux doivent gagner en 2018. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec à la peine en championnat, à une triste 15ème place débutent l'année par un match couperet : un 32ème de finale de coupe de France à Granville en Normandie. Le club évolue en nationale 2, la 4ème division du football français. Il est habitué à ces phases de coupe de France, et a même réussi l'exploit d'atteindre les quarts de finale en 2016. L'US Granville a déjà éliminé des clubs de ligue 2, mais encore jamais de ligue 1. Bordeaux est prévenu.

Le match doit donner le ton de la suite de la saison

Un Bordeaux qui n'a pas vraiment le choix au sortir d'une trêve qui a suivi un mois de décembre catastrophique. Jocelyn Gourvennec veut retrouver le goût de la victoire après avoir enchaîné cinq défaites, toutes compétitions confondues.

C'est un match qu'on doit aborder avec beaucoup de détermination, et qui doit donner le tempo de la suite. L'objectif c'est la qualif évidemment, on sait que ça sera un match difficile, Granville est une bonne équipe qui a l'habitude des parcours en coupe, on est prévenu, on s'y est préparé, à nous de faire respecter la hiérarchie. On a vraiment besoin de regagner un match

Jocelyn Gourvennec veut gagner à Granville © Radio France - maxppp

Pour Jocelyn Gourvennec ce match va donner le ton de la saison Copier

Attention au match piège

Car, sans parler de traquenard, affronter une équipe de National 2 sur ses terres n'a rien d'évident. Ces clubs amateurs possèdent dans leurs rangs des joueurs souvent passés par les centres de formation des clubs pros. L'attaquant des girondins, Nicolas de Préville en connait d'ailleurs quelques uns à Granville, pour avoir évolué avec eux lorsqu'il jouait à Istres

C'est une équipe à prendre au sérieux , qui a réussi à faire des parcours en coupe de france, il ne faut pas la négliger, ils ont réussi à battre des professionnels, ça va être un match piège, un match dangereux, à nous de bien le négocier, il faut démarrer une série positive .

Nicolas de Préville prévient, Granville est une équipe dangereuse © Maxppp - maxppp

Pour l'attaquant Nicolas de Préville, c'est un match piège Copier

Une qualification, et si possible sans se faire peur, serait le meilleur des encouragements avant de retrouver la Ligue 1 et une série de quatre matches en quinze jours que Bordeaux sera dans l'obligation de bien néocier.