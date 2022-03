Coupe de France : les groupes de supporters du FC Nantes taclent la direction sur la billetterie

Trois jours après que France Bleu Loire Océan a dévoilé les contours de la distribution de places pour la finale de la Coupe de France, le samedi 7 mai prochain, Neuf groupes de supporters du FC Nantes sortent du bois, ce jeudi matin. D'une seule et même voix, ils dénoncent dans une lettre ouverte la politique de distribution des billets décidée par la direction des Canaris. Alors qu'ils avaient demandé à pouvoir commercialiser 12.5% des 19.724 places allouées par la Fédération Française de Football au club, les groupes de supporters ne bénéficieront finalement que de 1.500 places à distribuer. "Nous prenons cette décision comme un manque de respect, mais aussi comme le symbole fort d’une forme de règlement de compte de la part de quelques salariés du FC Nantes, à qui la qualification pour la finale de la Coupe de France a, semble-t-il, donné des ailes", taclent les associations dans un courrier dévoilé, ce jeudi.

Un quota largement inférieur aux demandes

"Depuis la demi-finale contre l’AS Monaco, nous, groupes de supporters du FC Nantes, tentons péniblement d’organiser ce déplacement, aussi bien dans l’intérêt de nos adhérents, que dans celui de l’ensemble des supporters nantais, peut-on lire dans cette lettre co-signée par la Brigade Loire, Allez Nantes Canaris, Activ Nantes Support, Esprit Canari, les Ch'tis Canaris, Naonedis Da Viken, La Maison Jaune, Siranac et Toto Team. Le but étant, pour nous, que cette finale attendue depuis longtemps par les Nantais, soit le plus populaire et le plus spectaculaire possible. A ce titre, sur la demande du FC Nantes, nous avons formulé une demande de 2.500 places, réparties entre l’ensemble des associations de supporters. Une demande que nous jugions et que nous voulions raisonnable, celle-ci représentant 12,5% du quota attribué au FC Nantes. Si la demande est forte parmi nos adhérents, il nous semblait malgré tout normal de limiter nos besoins aux "fidèles" de nos associations, afin que les abonnés et le grand public puisse bénéficier d’un maximum de places."

Nous vous demandons donc de revenir à la raison, sans quoi cet événement sera déjà un échec. Il reste 44 jours.

La direction en a décidé autrement "sans aucune explication", assure le Collectif Supporters qui explique qu'un "groupe comme la Brigade Loire, qui compte près de 800 adhérents" ne se verra accorder que 240 places contre 400 initialement demandées. Idem pour Activ Nantes Support qui bénéficiera du même nombre de billets. "S’il est évident qu’un conflit oppose les groupes de supporters et de nombreux supporters nantais à la direction actuelle, l’ensemble des associations signataires a, depuis le début de saison, fait le choix du soutien à l’équipe, dans l’ambiance que nous voulons la plus positive possible, poursuivent-ils. Personne ne pourra nier l’efficacité de ce soutien, et certainement pas le FC Nantes qui ne manque pas de le mettre en avant dans sa communication."

Une réunion de travail réclamée par les groupes de supporters

Prenant acte de cette politique décidée par la direction, "un manque de respect", les groupes de supporters passablement agacés par "le choix [du FC Nantes] de verrouiller totalement l’organisation, avec les conséquences que cela peut avoir" demandent "un rétablissement du quota de places qui devait être initialement alloué aux associations de supporters". Parlant d'une même voix, ils demandent aussi à la direction nantaise qu'une réunion de travail puisse avoir lieu dans les plus brefs délais.

À 44 jours d'une première finale de la Coupe de France depuis plus de deux décennies, les groupes de supporters réitèrent leur souhait de dialogue avec la direction des Jaune et Vert afin d'organiser au mieux la distribution des quelque 20.000 places à destination des fans nantais et l'organisation du transport aller et retour des milliers de supporters qui convergeront le 7 mai prochain vers le Stade de France. "Cette finale, c’est celle de l’ensemble des supporters nantais, met en avant le Collectif Supporters. Qu’ils soient partenaires, adhérents d’une association ou indépendants. Pas celle d’une poignée de salariés. Nous vous demandons donc de revenir à la raison, sans quoi cet événement sera déjà un échec. Il reste 44 jours." Le compte à rebours est lancé.