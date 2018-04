Les Herbiers et Chambly, deux modestes représentants du National, s’affrontent ce mardi en demi-finale de la Coupe de France. Mercredi, Paris se déplace à Caen pour défendre son titre. Matches à vivre en direct sur France Bleu et francebleu.fr.

Le programme et les résultats des demi-finales

Mardi 17 avril

21h00 : Les Herbiers (National) - Chambly (National)

Mercredi 18 avril

21h05 : Caen (Ligue 1) - Paris (Ligue 1)

Les Herbiers-Chambly: David contre... David

Les affrontements déséquilibrés où le petit terrasse le grand ont fait la légende de la Coupe de France, mais mardi ce sont deux modestes représentants du National, Les Herbiers et Chambly, s'affronteront d'égal à égal à Nantes au stade de la Beaujoire pour une place en finale au Stade de France le mardi 8 mai.

À chaque tour de Coupe de France, une célèbre entreprise de paris hippiques offre un jeu de maillot au "Petit Poucet" de la compétition. Cette fois-ci, elle a dû en offrir deux. Entre Chambly, 15e de National avec 33 points, et Les Herbiers, 9e avec 36 unités mais toujours pas assuré du maintien, difficile de distinguer un favori clair sur le papier.

Si l'on se penche sur les résultats des confrontations directes cette saison, le bilan est aussi des plus équilibrés: les Vendéens l'ont emporté 2-0 dans l'Oise, avant de perdre 3-1 dans leur stade de Massabielle.

Mardi soir, dans un Stade de la Beaujoire à guichets fermés, avec 30.000 supporters rouges et noirs contre 1.500 bleus et noirs, les deux clubs se disputeront une place en finale à Saint-Denis, peut-être contre l'ogre PSG, ou contre Caen, où se jouera la seconde demi-finale, mercredi. Quoi qu'il advienne, Les Herbiers er Chambly écriront une des plus belles pages de leur histoire. Et de la Coupe de France.

Écoutez le match Les Herbiers - Chambly

Paris en route pour le quadruplé national ?

Sacré champion de France pour la 7e fois, il reste au PSG un trophée à aller chercher : la Coupe de France, dont il disputera la demi-finale mercredi à Caen. La finale, qui l'opposera à un club de National 1, soit Chambly, soit Les Herbiers, ne devrait ensuite être qu'une formalité, le 8 mai au Stade de France. Après le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue et le Championnat, le club de la capitale vise un quadruplé national avec cette Coupe de France qui serait la 12e de son histoire.

Alors que le Stade Malherbe Caen est en plein doute sur ses chances de maintien en Ligue 1, le club normand veut croire en l’exploit à domicile pour décrocher la première finale de son histoire dans cette compétition.

Écoutez le match Caen - Paris