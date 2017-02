Coupe de France : les Herbiers éliminés, mais avec la tête haute !

Après Nantes et le Poire-sur-Vie mardi soir, le Vendée Herbiers Football s'est fait éliminer de la coupe de France ce mercredi soir par l'En-Avant Guingamp. Les Bretons l'emportent 2 buts à 1, mais après prolongations.

Tous les ingrédients étaient pourtant réunis pour que la fête soit belle : une météo douce et sèche, une pelouse en bon état, des supporters gonflés à bloc, et du très beau jeu sur le terrain. Mais la logique sportive a finalement été respectée, et le club de Ligue 1 repart avec la qualification pour les 8èmes de finale de la coupe de France.

Le stade Massabielle a battu son record d'affluence : 4620 spectateurs, soit la jauge maximale ! © Radio France - Emmanuel Sérazin

Du suspense jusqu'au bout

En première période, les deux équipes ont offert du beau jeu, mais sans réussir à marquer. Chaque camp s'est créé des occasions, avec un léger avantage aux Guingampais. Et c'est en seconde période, à la 73ème, que les hommes d'Antoine Kombouaré ont ouvert le score, sur une frappe d'Alexandre Mendy. Dans la foulée, le vendéen Kalifa Traoré a reçu un carton jaune. Mais comme il en avait déjà un au-dessus de la tête, il a du quitter le terrain sous les ovations du public.

Bien que réduits à 10 contre 11, les Herbretais n'ont rien lâché, toujours ardemment soutenus par leur douzième homme. Et leur abnégation a fini par payer, à la 91ème minute de jeu : sur une superbre reprise de volée, l'ancien Canari Luigi Glombard a enflammé le stade Massabielle et ses 4620 spectateurs. Malgré la fatigue et l'apparition des premières crampes, les joueurs du VHF n'ont pas démérité pendant la première prolongation. Le coup de massue est arrivé à la 113ème minute de jeu : sur une frappe de Mathieu Bodmer, le gardien Matthieu Pichot fait un superbe arrêt. Mais derrière sa ligne...

L'En-Avant Guingamp s'impose donc 2 buts à 1. L'aventure s'arrête en 16èmes de finale pour les joueurs du Vendée Herbiers Football. Alors, que faut-il retenir de cette rencontre ?