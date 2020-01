Coupe de France - les jeunes de l'ASM Belfort, premiers supporteurs contre Montpellier

Belfort, France

C'est l'événement sportif de ce début d'année dans le nord Franche-Comté. Ce mardi 28 janvier 2020, la cité du Lion sera le théâtre d'une rencontre de football inédite avec le premier 8ème de finale de coupe de France de football de l'histoire de l'ASM Belfort qui défie Montpellier au stade Serzian. Montpellier, 4ème de Ligue 1, représente un sacré défi pour les amateurs belfortains de Nationale 2. Mais après avoir déjà déjoué les pronostics au tour précédent en sortant Nancy (3-1), tous croient en un nouvel exploit. Cet enthousiasme, cette ferveur se progagent partout au sein du club, des bénévoles, aux supporteurs, jusqu'aux jeunes joueurs du club.

"Ca donne la rage de faire comme eux" - les moins de 11 ans de l'ASM Belfort

Pour ces jeunes, l'épopée des "grands" de l'équipe Une est une belle source d'inspiration. Eux aussi rêvent un jour de les imiter. Pour Enzo, Wesley, Kamil, Amir et leurs copains des moins de 11 ans de l'ASM Belfort, c'est une véritable source motivation "Ca donne la rage, on a envie de gagner, et de faire mieux qu'eux peut-être" clament-ils en choeur. Paul, capitaine des moins de 16 ans, éprouve la même détermination "On voit qu'on peut aller très haut dans la coupe de France, ce sont des matches où on peut se faire repérer, et même recruter, par des clubs profesionnels, donc c'est vraiment intéressant. J'espère déjà pouvoir jouer à ce niveau-là en Nationale 2, c'est déjà pas mal".

Une belle image du club à donner à tous les niveaux

Forcément, pour atteindre déjà un tel niveau, ça ne tombe pas du ciel, cela demande un réel investissement "du travail, beaucoup de travail, de l'entraînement surtout pour progresser" reprennent, comme un seul homme, les moins de 11 ans belfortains. Pour les éducateurs, ce parcours en coupe de France est également la meilleure des pédagogies pour inculquer les droits et les devoirs de représenter l'ASM Belfort.

"Tous nos jeunes sont heureux de venir s'entraîner" - Vivien Royer-Gonzalez, éducateur des moins de 16 ans

Vivien Royer-Gonzalez entraîne les moins de 16 ans, et il remarque déjà un changement de statut, d'image auprès des autres clubs "C'est une grande fierté pour tous les joueurs, l'équipe première montre une très belle image donc nos jeunes doivent faire la même chose. A chaque fois qu'on joue un match, les clubs adverses félicitent notre équipe première pour son épopée en coupe de France, donc on doit afficher le même état d'esprit avec nos jeunes. Tous nos enfants sont encore plus heureux en ce moment de venir à l'entraînement, et ça leur montre qu'en travaillant, ça leur donne, pourquoi pas, la possibilité de jouer un jour en Nationale 2".

Les jeunes de l'ASM Belfort auront déjà le privilège de cotoyer de très près les professionnels de Montpellier puisqu'une vingtaine d'entre eux seront ramasseurs de balle pour le match. A Thomas Régnier désormais, le capitaine de l'ASM B et ses coéquipiers, de donner à ces enfants et aux Belfortains, encore un peu de rêve !

Des partenaires de l'ASM Belfort profitent également de cette épopée en coupe de France, et particulièrement de ce 8ème de finale contre Montpellier, pour afficher encore plus leur soutien au club de Jean-Paul Simon. C'est le cas du chocolatier Eric Vergne qui a confectionné pour l'occasion une bouchée pralinée, en forme de coupe de France, mais vendue uniquement en boutique, et une tablette à l'effigie de la coupe, vendue elle à la billetterie.

Un exemplaire de la tablette confectionné par le chocolatier Eric Vergne, partenaire de l'ASM Belfort © Radio France - Hervé Blanchard

La rencontre ASM Belfort-Montpellier est à vivre en direct et en intégralité ce mardi 28 janvier 2020 à partir de 18h sur France Bleu Belfort-Montbéliard (coup d'envoi 18h30).