Coupe de France : les jeunes footballeurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire à fond derrière leur équipe !

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Ils ont 15, 16, 17 ans, ils jouent en U17 ou U18 à Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Et après les joueurs de l'équipe de National 2 eux-mêmes, ce sont peut-être les plus fiers de l'affiche à venir. Ce lundi 20 janvier, les Petits Poucets pryvatains affronteront en effet les stars de Monaco (Ligue 1) sur la pelouse du stade de La Source à Orléans en 16e de finale de Coupe de France de football.

Une affiche qui fait rêver les jeunes de Saint-Pryvé

Nathan Bonningue a 16 ans et joue en U18 à Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Il joue au club depuis qu'il a cinq ans. Alors forcément, ce match contre Monaco le fait rêver.

On a des étoiles dans les yeux !

"On en parle tout le temps entre nous, on a des étoiles dans les yeux !", s'enthousiasme-t-il, "Quand on a gagné contre Toulouse [1/0 en 32è de finale], on était tous tellement heureux ! Et là, jouer contre Monaco, c'est assez fou ... C'est un grand club, il y a des stars comme Ben Yedder, Fabregas."

L'équipe U17 de Saint-Pryvé Saint-Hilaire © Radio France - Mathilde Bouquerel

Saint-Pryvé : un bon club formateur

Et l'enthousiasme de Nathan s'explique aussi par le lien privilégié que le club entretient avec ses jeunes, qu'il forme du plus jeune âge jusqu'à, pour certains, l'équipe première. Saint-Pryvé est en effet réputé pour être un bon club formateur.

Laurent Soriot est entraîneur adjoint des U18. Simple papa qui venait voir les matchs de son fils, il est devenu éducateur en passant des certifications. Il l'affirme : son parcours témoigne de l'attention que le club met sur la formation des jeunes.

On essaye d'avoir des éducateurs les plus diplômés possible

"On essaye d'avoir des éducateurs les plus diplômés possible", détaille-t-il, "Et puis on a des personnes à qui on peut se référer comme Baptiste Ridira, le coach de l'équipe de National 2 qui organise régulièrement des réunions avec tous les éducateurs pour qu'il y ait une vraie cohésion entre nous."

Baptiste Ridira, coach de St-Pryvé St-Hilaire Foot (N2) qui affronte l'AS Monaco (Ligue 1) pour les 16èmes de finale de la Coupe de France de football. Orléans (Loiret), le 13 janvier 2020. © Radio France - Antoine Denéchère

Pour le match de ce lundi 20 janvier, le club de Saint-Pryvé a réservé 360 places pour les licenciés du club au stade de La Source, en tribune Vagner. Ils feront partie des 7300 spectateurs attendus pour cette affiche très attendue dans la région orléanaise.