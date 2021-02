Coupe de France : les joueurs de l'AS Fabrègues "gonflés comme des têtards" avant de défier Alès

Ils sont inséparables et en Coupe de France, ces dernières années, ils font des miracles. Jean-Luc Muzet et Laurent Scala, qui se sont connus alors qu'ils évoluaient chez les poussins de l'AS Paillade, viennent de nouveau d'emmener l'AS Fabrègues en 32eme de finale de la Coupe de France. Entretien avec JL Muzet, avant un déplacement à Alès (14h), ce dimanche. Dernier tour entre club amateurs, avec en jeu une qualification pour les 16eme de finale synonymes de retrouvailles avec les professionnels.

Jean-Luc Muzet avec Bertrand Queneutte

Peut-on dire que la Coupe de France est devenue une spécialité pour l'AS Fabrègues ?

C'est gentil de le rappeler. Effectivement, une spécialité car en quatre saisons, l'équipe de Fabrègues a été amenée trois fois en trente-deuxième de finale.

Il y a un esprit Coupe au sein du club ?

Je ne sais pas si on peut parler d'esprit Coupe, mais c'est vrai que le club est très familial depuis des années. Les joueurs se font remarqués surtout en Coupe de France depuis qu'ils sont en National 3, ça fait déjà sept saisons. La Coupe de France donne une saveur particulière. Je ne dirais pas que ça surmotive, mais c'est vrai que sont des joueurs sont des compétiteurs, et en Coupe de France, les prestation ne sont pas toujours les mêmes qu'en championnat. La motivation est autre.

La saison passée, vous aviez fait vaciller le Paris FC en 32e de finale, mais vous aviez joué avec une équipe amoindrie et aviens fini par vous incliner ? Vous n'aviez pas eu de chance, on peut le dire ?

Tout à fait, parce que l'année dernière, la Ligue de Football d'Occitanie nous avait mis un match en retard le 21 décembre contre Balma. Xe jour là, on avait perdu deux joueurs sur des cartons cartons rouges, qui du coup n'ont pas effectué le match contre Paris. On avait un effectif amoindri, on n'avait pratiquement pas d'attaque. Ce weekend, ça ne sera pas la même. Tout l'effectif est au complet. On ne sera peut-être pas à 100%, du fait qu'on s'entraîne depuis peu. Mais on a tout l'effectif à disposition pour aller rivaliser et essayer d'aller passer ce tour contre cette équipe d'Alès.

Pour retrouver les pros, il vous faut cette année vous hisser jusqu'en seizième de finale : est-ce mieux de les avoir évités, jusque-là ?

Vue la configuration cette année, c'était quand même bien mieux. Parce que si on avait dû rencontrer une équipe pro deux tours en arrière, physiquement, on n'était pas apte à jouer la compétition. Nous n'avons repris l'entraînement que début janvier et on a accentué à partir du 15 janvier, quand on a su qu'on rentrait dans la compétition. On n'aurait pas pu rivaliser athlétiquement et physiquement ces équipes professionnelles. L'avantage d'avoir pu faire quelques tours entre équipes amateurs, c'est qu'on s'est confronté à des équipes de notre niveau, tant athlétiquement que techniquement. Ca nous permet d'avancer et de se préparer, si on devait passer ce tour, à Alès.

Comment jugez-vous cette équipe d'Alès ?

On appréhende ce match avec un peu de peur. C'est très bien d'ailleurs que les joueurs arrivent un peu sur la pointe des pieds contre cette équipe d'Alès, qui nous a battus sur les trois dernières confrontations en championnat. Aujourd'hui, on va à Alès un peu tendus, mais déterminés pour essayer de passer le tour. C'est vrai qu'Alès a un autre potentiel financier, avec beaucoup de joueurs qui ont des contrats fédéraux, c'est à dire des semi-professionnels. Eux n'ont pas arrêté les entraînements, à l'inverse de nous. Nous, nous sommes des amateurs purs, mais on y va gonflés comme des têtards, pour faire basculer le match en notre faveur.

L'ancien pailladin que vous êtes rêve-t-il d'affronter e MHSC en Coupe de France ?

Qui ne rêverait pas déjà d'affronter un club professionnel ? Le plus proche de chez nous, bien sûr, c'est Montpellier. Les trois quarts des joueurs vont souvent voir les matchs à la Mosson, c'est notre club de cœur, et on a un ou deux joueurs habitent encore dans le quartier de la Paillade. Mais après, pourquoi pas prendre d'autres équipes. Pour les éliminer, pour faciliter la tâche de Montpellier, pour les approcher plus rapidement du bout du tunnel (rires).

Vous voyez Montpellier aller loin, en Coupe de France ?

Il faut dire que cette année, à Montpellier, il y a quand même du potentiel offensif, et au milieu de terrain. Ils ont eu un passage à vide sur cinq ou six matchs, mais ils ont l'air de se remettre sur les bons rails. Montpellier, oui. Montpellier a comme objectif de faire le mieux possible en championnat et pourquoi pas ramener la Coupe de France qu'ils ont déjà ramené en 90'.

Dans quel état physique sont vos joueurs ?

Depuis quinze jours, on les ménage et on allège un peu les entraînements. On avait ressenti, contre Ônet le Château, que nos joueurs avaient été un peu émoussé et fatigué d'une reprise rapide. Il faut reconnaître qu'en moyenne, il te faux six ou sept semaine de préparation physique, avec des amicaux, pour attaquer la compétition. Et de peur de perdre des joueurs en route, on a allégé un petit peu les entraînements à trois séances par semaine. Pas plus. Des séances dosées, avec beaucoup de travail technique pour permettre, même si on n'est pas dans la forme optimale, d'avoir un maximum de garçon pour disputer la compétition. Donc physiquement, on n'est pas à 100% mais mentalement, ils sont à 200%.