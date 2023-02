Coupe de France : les joueurs de l'OM "peuvent être fiers" pour Tudor, les réactions après le match

Ruslan Malinovskyi, nouvelle recrue de l'OM, a marqué le second but du match

Les réactions s'enchainent après la victoire de l'OM 2-1 face au PSG ce mercredi. Les Marseillais se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe de France. L'OM a marqué par Alexis Sanchez sur penalty (31e) et Ruslan Malinovsky d'une superbe frappe à l'entrée de la surface (57e). Marseille a remporté dix fois la Coupe de France, la dernière remonte à 1989. Voici les réactions des joueurs et de l'entraîneur après ce classique de légende.

ⓘ Publicité

Pour Tudor, les joueurs de Marseille "peuvent être fiers"

Igor Tudor, entraîneur de Marseille, ne cache pas sa joie après la victoire de l'OM : "Notre meilleur match depuis que je suis là? Ça se pourrait bien, mais je n'aime pas comparer. Aujourd'hui on a vraiment bien joué, vu l'adversaire et le match joué il y a deux jours." Igor Tudor fait référence à la défaite dimanche contre Nice.

"Courir 120 km à un tel rythme en deux matches, les joueurs peuvent être fiers, poursuit l'entraîneur. Nous avons tellement progressé depuis le dernier match contre eux, comment nous jouons, comment nous défendons."

"Des guerriers sur le terrain", raconte Veretout

Jordan Veretout, le milieu de l'OM, a lui aussi le sourire aux lèvres : "On est très heureux. On n'a pas lâché, même si c'était dur. On veut remercier les supporters. [...] Si tu veux rivaliser avec Paris, tu dois te donner et aller au combat. On était des guerriers sur le terrain." Le milieu de terrain se projette désormais dans la suite : "Il reste encore trois matches pour la coupe et on veut aller la chercher. Il ne faut pas s'enflammer."

Le second but marseillais a été inscrit ce mercredi par la toute nouvelle recrue, Ruslan Malinovskyi . "On savait que ça ne serait pas facile. On a tout donné et c'est une victoire méritée, se réjouit le joueur ukrainien. Il y avait une superbe ambiance, ils nous ont vraiment poussés. Les supporters ont été merveilleux. Merci à eux, c'était fantastique [...] Mon but est important mais je suis surtout content de la victoire."

Un grand moment pour les supporters

L'OM, vainqueur pour la dernière fois en 1989, se pose désormais en favori de cette édition 2023, avec un calendrier libéré depuis l'élimination en Coupe d'Europe. Le tirage au sort pour connaitre l'adversaire de l'OM en quart de finale a lieu ce jeudi soir.

Avec AFP.