Coupe de France : les messins de Plantières affronteront Nancy pour le 7e tour

C'est le club messin de l'UL Plantières, qui joue en régionale 3, qui affrontera les professionnels de l'AS Nancy Lorraine, en ligue 2, lors du 7e tour de la coupe de France de football prévu les 13 et 14 novembre prochain. Un heureux tirage au sort pour ce derby lorrain qui sera très attendu !

Stade Marcel Picot de l’ASNL AS Nancy Lorraine (illustration)

C'est un magnifique tirage au sort pour le club messin de l'UL Plantières qui fera face à Nancy pour le 7e tour de la coupe de France prévu les 13 et 14 novembre prochains. C'est à ce stade que les clubs professionnels de ligue 2 entrent en lice pour rencontrer les clubs amateurs.

Un derby lorrain

Sur les neuf clubs lorrains qualifiés à ce stade de la compétition, dont cinq mosellans, la plus belle affiche est celle du duel entre le club de l'UL Plantières et celui de l'AS Nancy Lorraine.

« Nous sommes heureux et très fiers de pouvoir recevoir Nancy, pour notre club et nos bénévoles. Il y a de la crainte bien sûr pour être à la hauteur de l'événement, qui va être être une belle fête pour le club » réagit Richard Pagnat, le coach de l'UL Plantières, également formateur pour l'académie du FC Metz, avec qui le club de Régionale 3 possède un partenariat.

C'est un vrai derby Metz-Nancy, et ce n'est pas le tout de le jouer, le but est surtout de le gagner !

Le coach peut s'appuyer sur une équipe de jeunes qu'il estime prêts sur le plan athlétique : « Tous ont une grosse envie de jouer et de confronter leur niveau à celui du monde professionnel, et on va mettre toutes nos ressources pour préparer cela au maximum » dit-il.

« Tout le monde est pressé de jouer ce match » , a commenté Jordan Santos, le capitaine de l'équipe, fier de participer à une rencontre historique pour le club.