Coupe de France : les Nantais doivent éviter le piège vitréen pour rêver d'un exploit face au PSG

Laval, France

La coupe de France pour rêver d'une fin de saison palpitante. Après avoir concédé ou obtenu, c'est selon, le point du match nul à Guingamp, dimanche dernier, le FC Nantes se focalise désormais sur son quart de finale de coupe de France face à l'AS Vitré, le "Petit Poucet" de la compétition, ce mercredi. Attention à ne pas prendre se match à la légère, au risque de subir une très grosse désillusion.

La mise en garde de Vahid Halilhodžić

"Ils vont être motivés à 1000% et c'est tout à fait normal, prévient d'emblée Vahid Halilhodžić, l'entraineur du FC Nantes. _C'est la dernière petite équipe entre guillemets_. Nous devons répondre présents." Comme avant chaque rencontre, le technicien franco-bosnien écume les vidéos des matches disputés par son adversaire, l'AS Vitré en l'occurence. "J'ai été étonné par la facilité avec laquelle ils ont gagné face au Havre, une équipe de deuxième division, 3 buts à 0. Ils ont un bon gardien et des joueurs qui sont bons techniquement. Et dans un match de coupe, toutes les surprises sont possibles."

En conférence de presse, l'ancien entraineur parisien n'a pas dit si il comptait donner du temps de jeu à certains joueurs pour ce match de coupe de France. Il a en tout cas laissé espérer une rencontre plus ouverte avec une équipe un peu plus portée vers l'avant qu'à Guingamp, le weekend dernier.

"Il ne pas sous estimer cette équipe et partir à l'abordage n'importe comment", avertit tout de même Valentin Rongier. Depuis lundi, les Nantais ont décrypté les forces et les faiblesses de l'équipe de Nationale 2, une équipe redoutable sur coups de pieds arrêtés et qui encaisse très peu de buts en coupe de France, à peine 3 cette saison. Paradoxalement, l'AS Vitré a beaucoup de mal cette saison en championnat et est aux portes de la zone rouge.

Rêver d'un exploit face au Paris-Saint-Germain

"Guingamp l'a fait, pourquoi pas nous", lance tout haut le capitaine nantais comme pour tenter de se persuader. En cas de succès face au "Petit Poucet", les Canaris savent dores et déjà qu'ils affronteront le Paris-Saint-Germain, au Parc des Princes, en demi-finale de la compétition.

Faire tomber le leader incontesté de la Ligue 1 serait un vrai "exploit" avoue Charles Traoré, le latéral nantais. Les joueurs de Thomas Tuchel ont fait de cette compétition la leur. Ils ont remporté les quatre derniers trophées et restent sur une série - surréaliste - de 28 victoires consécutives dans l'exercice. "C'est difficile mais c'est faisable, analyse Vahid Halilhodžić. Nous ne viendrons pas à Paris en touriste. C'est le pire tirage qui peut arriver".

L'exploit est d'autant plus dur à réaliser que le match se jouera au Parc des Princes, là où aucune équipe de Ligue 1 n'a réussi à s'imposer cette saison. En cas de miracle le 3 avril prochain, les Nantais se qualifieraient pour leur première finale de coupe de France depuis 2000. A l'époque, l'équipe entrainée par Raynald Denoueix s'était imposée 3 buts à 1 face à Calais.

Le parcours des Sangs et Or en coupe de France

7è tour de la coupe de France : FC Saint-Lô Manche (N3) 0 - 1 AS Vitré

: FC Saint-Lô Manche (N3) 0 - 1 AS Vitré 8è tour de la coupe de France : AS Vitré 2 - 0 US Montagnarde (N3)

: AS Vitré 2 - 0 US Montagnarde (N3) 32è de finale de la coupe de France : ESC Longueau (R2) 0 - 0 (1-4 t.a.b) AS Vitré

: ESC Longueau (R2) 0 - 0 (1-4 t.a.b) AS Vitré 16è de finale de la coupe de France : AS Vitré 3 - 0 Havre AC (L2)

: AS Vitré 3 - 0 Havre AC (L2) 8è de finale de la coupe de France : AS Vitré 3 - 2 Lyon-Duchère (N)

Le parcours des Canaris en coupe de France

32è de finale de la coupe de France : FC Nantes 4 - 1 LB Châteauroux (L2)

: FC Nantes 4 - 1 LB Châteauroux (L2) 16è de finale de la coupe de France : Entente SSG (N) 0 - 1 FC Nantes

: Entente SSG (N) 0 - 1 FC Nantes 8è de finale de la coupe de France : FC Nantes 2 - 0 Toulouse FC (L1)

