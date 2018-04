Caen, France

Ils soutiennent le Stade Malherbe Caen. La demi-finale de Coupe de France de football face au PSG s'annonce délicate ce mercredi 18 avril 2018 pour les Caennais mais les supporters sont unis derrière le club normand. France Bleu a recueilli les messages de soutien de personnalités caennaises pour leur "club de cœur" comme le dit le présentateur de l'émission Koh Lanta, Denis Brogniart. Le journaliste de TF1 habitué à motiver des candidats perdus sur une île déserte démontre ses talents de coach dans le message vidéo qu'il nous a envoyé. Il sera l'invité de l'émission Allo Malherbe ce lundi 16 avril 2018 sur France Bleu Normandie de 18h10 à 18h45 (deux places pour assister au match Caen-PSG sont à gagner lors de cette émission spéciale "Coupe de France").

Pour les "people" normands, il est hors de question de lâcher le morceau face aux stars parisiennes déjà multi-capées. Outre Denis Brogniart, le journaliste Thomas Thouroude (face à l'humoriste Julien Cazarre), les supportrices 2.0 @LaCaencaneuse et @lab_eye (membres du groupe We Are Malherbe), le speaker du stade d'Ornano et animateur de France Bleu François Duval, le président de la région Normandie Hervé Morin appellent à la mobilisation des supporters. Quoi qu'on en dise, les Caennais ont leurs chances face au PSG.

On peut y arriver - Denis Brogniart

Caen va créer l'exploit - Thomas Thouroude

On va les poutrer - @LaCaencaneuse

Je suis inquiet - François Duval, speaker du Stade Malherbe Caen

Allez Malherbe - @lab_eye

Viking gagnant - Hervé Morin